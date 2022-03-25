3D объявления прибывают в Метаверсо

FILE PHOTO: A 3D printed Facebook's new rebrand logo Meta is seen in front of displayed stock graph in this illustration taken on November 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta объявила, что облегчит публикацию 3D-рекламы в Facebook и Instagram благодаря новому партнерству с компанией, занимающейся технологиями электронной коммерции.

Благодаря интеграции с Vntana пользователи смогут загружать 3D-модели своих продуктов в Facebook и Instagram и легко конвертировать их в рекламу. Таким образом, к этим платформам можно добавить еще один уровень виртуальности.

Этот шаг является еще одним шагом к рекламе в метавселенной, сказал генеральный директор компании Эшли Краудер, имея в виду футуристическую идею коллекции виртуальных миров, к которым можно получить доступ с различных устройств, таких как объективы виртуальной или дополненной реальности.

Компания во главе с Цукербергом стремится внести свой вклад в строительство метавселенной, которая, по его словам, может занять до десятилетия, чтобы стать реальностью. Это концепция, а не продукт самой компании.

Фактически, есть несколько компаний, которые уже начали разработку программного и аппаратного обеспечения, чтобы сделать ставку на эту новую иммерсивную среду, которая станет частью социальной, рабочей и развлекательной среды. По крайней мере, такова цель.

Со своей стороны, бренды в секторах красоты, моды и мебели работают над переходом от 2D к трехмерному представлению своей продукции, чтобы использовать эту новую интеграцию.

Марк Цукерберг делает ставку на развитие метаверса

«Метавселенная — это, по сути, космический интернет», — заявил Краудер, сообщает Reuters. «Это целый мир возможностей, которые начинаются с правильных 3D-моделей ваших продуктов».

Пользователи Facebook и Instagram, которые видят рекламу в 3D во время просмотра на рабочем столе или телефоне, могут, например, взаимодействовать с изображением одежды и перемещать предмет, чтобы просмотреть его со всех сторон.

«В некотором смысле, это дает представление о том, чего ожидать от будущих устройств, таких как очки дополненной реальности», — говорит Крис Барбур, директор по партнерским отношениям с дополненной реальностью подразделения Meta Reality Labs.

До интеграции с Meta пользователям приходилось переформатировать 3D-файлы, чтобы сделать их совместимыми с рекламными системами Meta.

Теперь вы можете использовать эту новую интеграцию, чтобы легко загружать и конвертировать файлы в рекламу, не требуя технических знаний для работы с 3D-изображениями, сказал Краудер.

В будущем появится возможность генерировать NFT (Reuters/Dado Ruvic/Illustration)

NFT в Инстаграме

Еще одна новинка, которая была недавно анонсирована для этой новой виртуальной среды, - это возможность внедрения NFT в Instagram. Об этом сообщил Марк Цукерберг во время своей вступительной речи на SXSW.

«Мы работаем над внедрением NFT в Instagram в краткосрочной перспективе. Сегодня я не готов объявить, что именно это будет, но в ближайшие месяцы у вас будет возможность принести часть своих NFT», - сказал он в свое время.

Цукерберг сделал это продвижение в рамках выступления, которое было сосредоточено исключительно на метавселенной, парадигме, которая, по его видению, состоит из следующей эволюции интернет.

Одним из моментов, о которых он упомянул в своем выступлении, была способность метавселенной конвертировать почти все, что угодно, в невзаимозаменяемый токен. Цифровая вселенная Meta полна цифровых активов, и пользователи уже начали продавать дома в своих виртуальных помещениях.

Не исключено, что NFT, которые можно будет приобрести в будущем в Instagram или Facebook, станут «функциональными» объектами в цифровом мире компании.

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