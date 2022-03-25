1-1. Сальвадор попрощался с Катаром с выездной ничьей на Ямайке

Сан-Сальвадор, 24 марта Команда Сальвадора попрощалась в этот четверг с любыми шансами на участие в чемпионате мира в Катаре 2022 года, сыграв вничью с Ямайкой со счетом 1:1 в Кингстоне, на двенадцатый день финального этапа квалификации Конкакаф. До этой игры Selecta была робкая надежда продолжить борьбу до конца за четвертое место, что приводит к утешительному схватке. Сальвадорцам нужно было выиграть последние три игры, а Панама и Коста-Рика потерпели неудачу, чтобы проиграть соответствующие игры. «Селекта» опередила 21-ю минуту благодаря своему острому центральному Эрику Завалете, который обогнал местных защитников и пробил головой угловой. Местные жители ушли с первой минуты, чтобы оказать давление на сальвадорцев, которым потребовалось более четверти часа, чтобы посмотреть на ворота Reggae Boys. Команда заставила Пола Холла сделать ставку на поиск пасов в космос, чтобы попытаться воспользоваться своей скоростью и физическим преимуществом, в основном на правом фланге. Сальвадор попытался сравнять матч с помощью короткой игры, начиная с гола Марио Гонсалеса, который в конечном итоге стал фигурой гостей. Уход сальвадорского барана Нельсона Бонильи из-за травмы ознаменовал падение сальвадорского касания, которое не смогло проверить местного вратаря на оставшуюся часть матча. Во втором тайме доминировали ямайцы с рейдами на правом фланге, которые создавали постоянную опасность голов и которые, наконец, окупились на 72-й минуте, когда Андре Грей из английского «Куинз Парк Рейнджерс» поставил равенство. Доминирование карибцев не было прервано до конца матча, который завершился тем, что сальвадорская команда пыталась создать опасность в последние секунды своими последними изменениями, но без какого-либо результата. Сальвадор занял шестое место с 10 целыми числами, а Ямайка на седьмом месте с 8 очками, оба выбыли из игры. Команда во главе с бывшим игроком чемпионата мира Уго Пересом примет Коста-Рику в воскресенье на стадионе Кускатлан в Сан-Сальвадоре, а Ямайка посетит Канаду. - Технический лист: 1. Сальвадор: Марио Гонсалес; Эрик Савалета, Брайан Тамакас, Александр Ларин, Роберто Домингес; Нарсисо Орельяна, Дарвин Серен, Эрик Кальвилло, Рональд Родригес; Хайро Энрикес и Нельсон Бонилья (м.33, Стивен Васкес). Тренер: Хьюго Перес. 1. Ямайка: Андре Блейк; Дэмион Лоу, Адриан Мариаппа, Ричард Кинг; Девон Уильямс, Джавейн Браун, Леон Бейли, Рэйвел Моррисон, Грег Ли; Андре Грей и Дэниел Грин. Тренер: Пол Холл. Голы: 0:1, m.21: Эрик Завалета. 1-1, m.72: Андре Грей. Рефери: мексиканец Фернандо Эрнандес Гомес. Он показал желтый картон ямайцам Ричарду Кингу и Дэмиону Лоу, а также сальвадорцам Дарвину Серену, Хайро Энрикесу и Мигелю Лемусу. Инциденты: Матч двенадцатого дня восьмиугольного финала отборочного турнира Конкакаф к чемпионату мира по футболу в Катаре проходил в парке Независимости в Кингстоне. ШЕФ чс/лаа/мсп