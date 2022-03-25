1-0. Уругвай сейчас в Катаре

Сантьяго Карбоне Монтевидео, 24 марта, Уругвай квалифицировался на чемпионат мира 2022 года в Катаре в этот четверг после победы над Перу со счетом 1:0, а Чили не смогла добавить три к трем против Бразилии. Одиночный гол Джорджиана де Арраскаэта ударил команду во главе с Диего Алонсо, которая одержала третью победу подряд и завершила квалификацию в Южной Америке на полной скорости. Имея под рукой классификацию, этот день был идеальным для того, чтобы стать вечеринкой, в которой, конечно, хотели принять участие тысячи людей. Пробки в бутылках и бесчисленное количество болельщиков, идущих на стадион, были признаком этого. Кроме того, множество киосков с флагами и тех, кто предлагал раскрасить лица болельщиков. Позже, уже в рамках Столетия, с включенным светом сотовых телефонов и постоянным пением, болельщики приветствовали его на матче, в котором Уругвай вышел решительным доминировать, но в котором он должен был страдать. С Рональдом Араухо и Матиасом Оливерой впереди на поле, одиннадцать Диего Алонсо перевернули его атаку на группы и имели одну из его фигур в De Arrascaeta. Несмотря на это, больше всего выделялся на первых минутах голкипер Серхио Роше, который двумя впечатляющими прикрытиями не позволил Перу ударить раньше. Находясь на корте, они меняли атаку на атаку, на трибунах 2500 приезжих болельщиков не переставали петь, тем самым растягивая вечеринку, начатую днем ранее на окраине отеля, где находились их игроки. С Ренато Тапиа в качестве фигуры и с Джанлукой Лападулой, постоянно усложняющей защиту Уругвая, Перу спокойно играла первый тайм, который, казалось, закончился равномерно. Однако у Де Арраскаеты были и другие планы, и они были раскрыты, когда до конца осталось менее пяти минут, и уругвайцы праздновали частичную победу Бразилии над Чили на трибуне. Внутри штрафной номер 10 захватил отскок удара Луиса Суареса, который врезался в штангу и оставил вратаря Педро Галлесе без вариантов мощным ударом. Уругвай развернулся со счетом 1:0 и сделал первый шаг к чемпионату мира, четвертому, на который он пойдет подряд. В начале второго тайма, когда оба тренера отправляли изменения на корт, Федерико Вальверде ударом в штангу потряс ворота соперника, а Кристиан Куэва сблизил Перу прямым штрафным, который прошел рядом. Это были две самые опасные пьесы вторых 45 минут, пожалуй, последние, официально сыгранные на Сентенниале тремя небесными кумирами: Диего Годином, Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. На 95 минуте судья отметил конец матча, и музыка снова была добавлена к вечеринке огней, в которой вибрировали почти 60 000 человек и начались торжества, которые обещают длиться много часов. Самолет на взлетно-посадочной полосе, Уругвай уже вскочил и надел ремень. Ла Селеста едет в Катар. - Технический лист: 1. Уругвай: Серхио Роше; Рональд Араухо, Диего Годин, Хосе Мария Хименес, Матиас Оливера; Факундо Пеллистри (83, Дамиан Суарес), Федерико Вальверде, Родриго Бентанкур, Джорджиан де Арраскаета (м.83, Максимилиан Гомес); Луис Суарес (75 лет, Лукас Торрейра) и Дарвин Нумес Детство (65 лет), Эдинсон Кавани). Тренер: Диего Алонсо. 0. Перу: Педро Галлезе; Луис Авинкула, Карлос Самбрано, Александр Калленс, Мигель Трауко; Серхио Пенья (46 лет, Эдисон Флорес), Ренато Тапия, Йосимар Йотун (60, Кристофер Гонсалес); Андре Каррильо (63 года, Сантьяго Ормено), Джанлука Лападула (75 лет, Алекс Валера) и Кристиан Куэва (м. 63, Сантьяго Ормено), Джанлука Лападула (75, Алекс Валера) и Кристиан Куэва (63) 75, Орасио Калькатерра). Тренер: Рикардо Гарека. Голы: 1:0: m.41, Джорджиан де Арраскаета. Рефери: бразилец Андерсон Даронко предупредил Факундо Пеллистри. Инциденты: Матч, соответствующий предпоследнему дню южноамериканских квалификаций к чемпионату мира 2022 года в Катаре, который проходит на стадионе Сентенарио в Монтевидео. ШЕФ скр/кав (фото)