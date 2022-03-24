Мать Йошимара Йотуна «очень гордится» своим сыном и начинает свой счет в матче Перу против Уругвая: «1-0»

Мария Джулия Флорес, мать Йошимара Йотуна, присутствовала на съемочной площадке D' Maniana, пространства Карлы Тарасоны на Panamericana TV. Здесь счастливую прародительницу спросили о ее ожиданиях перед этой встречей, которая имеет всех перуанцев в поиске. Донья Мария Хулия указала, что, будучи перуанкой, она переживает этот матч с эмоциями, а как мать гордится спортсменом, которым стал ее сын.

«Как перуанка, невероятно наслаждаться (после) столько времени, что нам пришлось нелегко, радостью народа и, как мать, очень гордится своим сыном. Тот маленький мальчик, который вырос из меня, всегда приходит на ум, игривый и теперь посмотри, где он. Это большая гордость», - сказала г-жа Флорес, которая не брала на себя ответственность за все, чего добился футболист. «За его настойчивость тоже» , - подчеркнул он телеведущим.

ОН ДАЛ ИМ КВАРТИРУ.

В другое время программа спросила его, правда ли, что Джосимар купил ему квартиру. Мать спортсмена указала, что это правда. Его даже побудили рассказать, какой это был год и какие эмоции он испытывал в то время.

Все произошло в 2013 году, когда Джосимар позвонил ей, чтобы вернуться из-за границы, где она проработала 8 лет, чтобы содержать семью. Спортсмен попросил его вернуться, потому что и он, и его сестра уже выросли, и пришло время присматривать за родителями.

«Когда я вошла в эту квартиру, для меня это был дворец, потому что я всегда жила в деревянном доме. Я покупаю все новое», - очень взволнована Мария Джулия, указывая, что испытывает «большую гордость» за своего сына. Он также признался, что был шокирован сменой районов, потому что в своем районе, расположенном в Кальяо, он знал всех. Он мог воссоединиться со своими друзьями, в то время как в Сан-Мигеле все было тихо, потому что он никого не знал.

Прародительница футболиста призналась, что когда ей показывали квартиру, вся семья плакала, потому что помнила все, что им довелось опередить. Он также подчеркнул, что их жизнь сильно изменилась с тех пор, как Джосимар преуспел в спортивной карьере.

СТРЕМЛЕНИЕ К МАЛОМУ

Однако он не может сказать, что это изменение произошло в одночасье, потому что его сын всегда жаждал этого и боролся за это. Еще в начале Йотун всегда просил маму отвезти его «в красивые места», и каждый раз, увидев дом, говорил: «Я куплю его для тебя».

Флорес также был очень благодарен, потому что футболист видел не только своих родителей, но и сестру, племянников, дядей и двоюродных братьев. «Когда ты чтишь отца и мать, ты преуспеваешь в жизни», — сказал он.

Наконец, он был поощрен отдать свой счет за матч, который его сын встретится со сборной Перу 24 марта этого года, против Уругвая. Донья Мария Хулия с большим энтузиазмом заявила, что наша страна победит своего соперника со счетом 1:0.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МАТЧ ПЕРУ VS. УРУГВАЙ ЖИТЬ ОНЛАЙН?

Перу и Уругвай встретятся 24 марта с 18:30 (по перуанскому времени) на стадионе Centenario в Монтевидео, который будет полностью заполнен после продажи всех билетов, которые были предоставлены местным болельщикам. Затем «белые роха» 29 марта сыграют с Парагваем в Лиме.

После этого матча сборная Перу вернется в Лиму, чтобы сыграть против сборной Парагвая на Национальном стадионе. С другой стороны, те, кого возглавляет Диего Алонсо, отправятся в Монтевидео, чтобы стать посредником против Чили.

Если вы находитесь в Перу, вы можете следить за матчем Перу против Уругвая через Movistar Play или через América TVGo. Вы также можете наслаждаться минутой за минутой, которую предлагает вам Infobae.

РАСПИСАНИЕ ПЕРУ И УРУГВАЙ

- Коста-Рика/17:30

- Гондурас/17:30

- Гватемала/17:30

- Сальвадор/17:30

- Мексика/ 17:30

- Панама/ 18:30

- Перу/ 18:30

- Колумбия/ 18:30

- Эквадор/18:30

- Венесуэла/ 19:30

- Боливия/19:30

- Соединенные Штаты (Майами)/19:30

- Парагвай/20:30

- Уругвай/20:30

- Чили/20:30

- Аргентина/20:30

- Бразилия/ 20:30

- Испания/ 12:00

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