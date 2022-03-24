Йеферсон Коссио признался, что у него живая туса для Дженн Мюриэль

Прекращение отношений более 9 лет, которые Еферсон Коссио заверил, что он разделил с Дженн Мюриэль, было сложным вопросом для антиокийца, который видел, как его роман с родившимся Медельином закончился. Стоит отметить, что вокруг этого перерыва в социальных сетях возникла целая полемика после того, как влиятельный человек был замечен с Аидой Викторией Мерлано в компрометирующих ситуациях.

Расставание произошло в феврале 2022 года, когда в официальном заявлении Коссио подтвердил, что он и Мюриэль больше не вместе, хотя в последние дни они снялись в забавной сцене, в которой Дженн Мюриэль попросила его выйти за него замуж и призналась, что беременна, в шутку, которую он играет инфлюенсер.

Недавно паиса поделился сообщением через свой аккаунт в Twitter, в котором признался, что тема туса из-за его романтического разрыва довольно сильно ударила по нему.

«Упс, у меня так много туса. Как долго это будет происходить? Это ужасно», — написал Коссио в Twitter.

Вот содержание Йеферсона Коссио :

Генератор контента, Йеферсон Коссио, поделился сообщением, в котором говорит, что у Tusa это очень плохо. Взято из Instagram @rastreandofamosos

Комментарий генератора контента быстро стал вирусным в социальных сетях, поэтому портал сплетен «Tracking Famosos» отвечал за распространение контента, который вызвал всевозможную реакцию у подписчиков Йеферсона Коссио, поскольку изображение уже превышает 3500 лайков, а среди почти 160 комментариев некоторые спросили, будет ли туза для Аиды Виктории Мерлано или Дженн Мюриэль.

«Туса - это кто, для Аиды или Дженн, потому что с Дженн они отлично смотрятся на прогулке и все такое», «Но как ты ходишь с туса каждый день», «Туса? И продолжайте с бывшим эскондидо», «Если вы так любите ее, изменитесь для нее, это любовь, боритесь за того человека, который делает нас счастливыми», «Я не понимаю, они говорят, что закончили, но они идут на прогулку вместе, они грохочут вместе... когда один заканчивается, это заканчивается навсегда», среди других.

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И дело в том, что, несмотря на то, что их неоднократно видели вместе в некоторых поездках и мероприятиях, после подтверждения разрыва в социальных сетях появились предположения о возможном примирении пары, однако ни один из них не подтвердил и не опроверг этот факт, и они не ссылались на различные моменты, которыми они поделились после прекращения своих отношений.

22 марта через раунд вопросов и ответов через свой аккаунт в Instagram, который он назвал «что вы хотите знать?» , в котором он разрешил некоторые проблемы своей личной жизни, его последователи не упустили возможности расспросить его о его отношениях с Дженн Мюриэль, желая знать, скучает ли он до сих пор по своему бывшему партнеру или нет.

«Чувак, Дженн - это человек, с которым я провел больше всего времени за последние 9 лет своей жизни, естественно, я очень скучаю по ней, на самом деле, эта ферма без нее кажется очень странной, но так все и происходит», - сказал генератор контента в своих «InstaStories».

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