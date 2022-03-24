Почему Джанлука Лападула в тренде после исключения Италии в Репеске?

В этот четверг, за несколько минут до того, как Перу против Уругвая, Италия проиграла Македонии в Палермо со счетом 1:0 в утешительном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Александр Трайковский забил отличный гол в скидках на матчи (90 «+2), и именно так «аззурри» пропустит чемпионат мира второй раз подряд. Этот факт быстро стал трендом в социальных сетях, но выделяется одно имя итальянско-перуанского Джанлуки Лападулы.

Как известно, в 2017 году нападающий был призван играть за «адзурри» и отлично выступил в товарищеском матче против Сан-Марино, где забил высокие частоты. После этого он не был вызван снова и дебютировал в ноябре 2020 года в La Blanquirroja против Чили. С этого момента он стал одним из основных игроков тренера Рикардо Гареки. Помимо завоевания любви перуанских фанатов.

Вот некоторые из комментариев, сделанных в социальных сетях.

Джанлука Лападула, реакция после исключения Италии из чемпионата мира.

Джанлука Лападула, реакция после исключения Италии из чемпионата мира.

Джанлука Лападула, реакция после исключения Италии из чемпионата мира.

Джанлука Лападула, реакция после исключения Италии из чемпионата мира.

Джанлука Лападула, реакция после исключения Италии из чемпионата мира.

Джанлука Лападула, реакция после исключения Италии из чемпионата мира.

Джанлука Лападула, реакция после исключения Италии из чемпионата мира.

Джанлука Лападула, реакция после исключения Италии из чемпионата мира.

Джанлука Лападула, реакция после исключения Италии из чемпионата мира.

О ЛАПАДУЛЕ

Лападула, родившийся в Турине 30 лет назад, имеет долгую карьеру в итальянском футболе и уже несколько лет заигрывает с идеей играть за родную страну своей матери. Он никогда не посещал Перу и почти не говорит по-испански, но несколько раз был на радаре национальной сборной инков. И, наконец, настал день, когда он надел футболку, это было до поражения от Чили в Квалификациях, направляясь в Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре.

Его путь к этому дебюту был очень долгим. Он сделал свои первые шаги в нижних категориях «Ювентуса» и, после короткого пребывания в Pro Vercelli в третьем дивизионе, добрался до Пармы в 2009 году. Ему было всего 19 лет и он провел несколько матчей в резервной команде, пока не стал арендовать разные клубы подъема итальянского футбола: «Атлетико де Рома», «Равенна», «Чезена» и «Сан-Марино», где забил 24 гола в 35 матчах в сезоне 2011/12. Он уже был показан как физически очень сильное второе очко, обладая смертельным выстрелом левшей, и его имя начало завоевывать престиж между Lega Pro 2, 1 и Serie B.

Его первый большой сезон был в Терамо — он забил 21 гол в продвижении в Серию B в 2015 году — но «Парма», наконец, решила обойтись без него и в июле 2015 года он прибыл в качестве свободного игрока в Пескару, чтобы сыграть во втором чемпионате. дивизион. Это было место их окончательного футбольного взрыва: он забил 27 голов в 40 матчах, а затем забил три гола в своих четырех матчах плей-офф, приведя «Дельфины» в Серию А.

Джанлука Лападула подписал контракт с «Миланом» в середине 2016 года после отличного сезона в Пескаре (Reuters)

К тому времени он уже был на радаре Рикардо Гареки и его тренерского штаба на Copa America Centenario 2016 года, турнире, который стал поворотным моментом для цикла: это было событие, где Перу произвела смену поколениям, без тяжеловесов, таких как Хуан Мануэль Варгас и Клаудио Писарро. Но, наконец, поскольку он был настроен на повышение в «Пескаре» и ходили слухи, что его предназначали несколько клубов Серии А, он решил отклонить вызов.

Однако его великолепное выступление в то время принесло ему контракт с «Миланом», который заплатил 9 миллионов евро за его пропуск на рынок, куда также прибыли аргентинцы Ванджони, Окампос и Хосе Соса, а также парагваец Густаво Гомес. И в конце того года, превратив свои первые голы в

Он был отозван представлять Аззурру в мае 2017 года и очень хорошо выступил в товарищеском матче против Сан-Марино: он отыграл 90 минут и забил высокий хет-трик в победе со счетом 8:0 на стадионе «Эмполи». Поскольку этот матч не был официальным, Лападула все еще был готов к получению перуанского гражданства в соответствии с правилами ФИФА. Его имя все еще находилось в папке тренерского штаба «Бело-красных», а за его выступлениями следила лупа, тем более что ему удалось зарекомендовать себя как постоянный футболист в Серии А.

Из «Милана» он отправился в «Геную», затем играл за «Лечче» и в этом сезоне упал до недавно повышенного Беневенто. Он проходил в высшей категории Calcio и стал отличным вариантом для Гареки в условиях проигрыша Герреро.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: