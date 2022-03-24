Почему Джанлука Лападула в тренде после исключения Италии в Репеске?

В этот четверг, за несколько минут до того, как Перу против Уругвая, Италия проиграла Македонии в Палермо со счетом 1:0 в утешительном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Александр Трайковский забил отличный гол в скидках на матчи (90 «+2), и именно так «аззурри» пропустит чемпионат мира второй раз подряд. Этот факт быстро стал трендом в социальных сетях, но выделяется одно имя итальянско-перуанского Джанлуки Лападулы.
Как известно, в 2017 году нападающий был призван играть за «адзурри» и отлично выступил в товарищеском матче против Сан-Марино, где забил высокие частоты. После этого он не был вызван снова и дебютировал в ноябре 2020 года в La Blanquirroja против Чили. С этого момента он стал одним из основных игроков тренера Рикардо Гареки. Помимо завоевания любви перуанских фанатов.
Вот некоторые из комментариев, сделанных в социальных сетях.
О ЛАПАДУЛЕ
Лападула, родившийся в Турине 30 лет назад, имеет долгую карьеру в итальянском футболе и уже несколько лет заигрывает с идеей играть за родную страну своей матери. Он никогда не посещал Перу и почти не говорит по-испански, но несколько раз был на радаре национальной сборной инков. И, наконец, настал день, когда он надел футболку, это было до поражения от Чили в Квалификациях, направляясь в Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре.
Его путь к этому дебюту был очень долгим. Он сделал свои первые шаги в нижних категориях «Ювентуса» и, после короткого пребывания в Pro Vercelli в третьем дивизионе, добрался до Пармы в 2009 году. Ему было всего 19 лет и он провел несколько матчей в резервной команде, пока не стал арендовать разные клубы подъема итальянского футбола: «Атлетико де Рома», «Равенна», «Чезена» и «Сан-Марино», где забил 24 гола в 35 матчах в сезоне 2011/12. Он уже был показан как физически очень сильное второе очко, обладая смертельным выстрелом левшей, и его имя начало завоевывать престиж между Lega Pro 2, 1 и Serie B.
Его первый большой сезон был в Терамо — он забил 21 гол в продвижении в Серию B в 2015 году — но «Парма», наконец, решила обойтись без него и в июле 2015 года он прибыл в качестве свободного игрока в Пескару, чтобы сыграть во втором чемпионате. дивизион. Это было место их окончательного футбольного взрыва: он забил 27 голов в 40 матчах, а затем забил три гола в своих четырех матчах плей-офф, приведя «Дельфины» в Серию А.
Джанлука Лападула подписал контракт с «Миланом» в середине 2016 года после отличного сезона в Пескаре (Reuters)
К тому времени он уже был на радаре Рикардо Гареки и его тренерского штаба на Copa America Centenario 2016 года, турнире, который стал поворотным моментом для цикла: это было событие, где Перу произвела смену поколениям, без тяжеловесов, таких как Хуан Мануэль Варгас и Клаудио Писарро. Но, наконец, поскольку он был настроен на повышение в «Пескаре» и ходили слухи, что его предназначали несколько клубов Серии А, он решил отклонить вызов.
Однако его великолепное выступление в то время принесло ему контракт с «Миланом», который заплатил 9 миллионов евро за его пропуск на рынок, куда также прибыли аргентинцы Ванджони, Окампос и Хосе Соса, а также парагваец Густаво Гомес. И в конце того года, превратив свои первые голы в
Он был отозван представлять Аззурру в мае 2017 года и очень хорошо выступил в товарищеском матче против Сан-Марино: он отыграл 90 минут и забил высокий хет-трик в победе со счетом 8:0 на стадионе «Эмполи». Поскольку этот матч не был официальным, Лападула все еще был готов к получению перуанского гражданства в соответствии с правилами ФИФА. Его имя все еще находилось в папке тренерского штаба «Бело-красных», а за его выступлениями следила лупа, тем более что ему удалось зарекомендовать себя как постоянный футболист в Серии А.
Из «Милана» он отправился в «Геную», затем играл за «Лечче» и в этом сезоне упал до недавно повышенного Беневенто. Он проходил в высшей категории Calcio и стал отличным вариантом для Гареки в условиях проигрыша Герреро.
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