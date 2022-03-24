Почему стипендия Донована Каррильо зависит от его участия в чемпионате мира по конькобежному спорту 2022 года

2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 8, 2022. Donovan Carrillo of Mexico reacts after his performance. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Донован Каррильо Суасо вышел на сцену зимних Олимпийских игр во время соревнований в Пекине 2022 года. В конкурсе ему удалось преодолеть участие любого мексиканца в этом соревновании, когда он вышел в финал в своем первом участии. Несмотря на его достижения и личные оценки, которые он побил, мексиканские власти не внесли никаких дополнений или изменений в сумму стипендии, которую он получает месяц за месяцем, но будут ждать до конца чемпионата мира по фигурному катанию, чтобы определить ее.

Талантливый фигурист ежемесячно получает 30 тысяч мексиканских песо, как и все спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Хотя участники дисциплин летней программы получили корректировку стимулов в соответствии с целями, достигнутыми в столице Японии, этого не произошло с Каррильо, которому придется ждать после Монпелье 2022 года, по словам Ана Гевара, главы Национального Комиссия по физической культуре и спорту (КОНАДЕ).

Согласно заявлениям бывшего олимпийского призера, на пресс-конференции по окончании зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года Каррильо был проинформирован о новых условиях и правилах работы для присуждения спортивной стипендии. В этом смысле будут рассмотрены новые параметры, такие как рейтинг и этап, до которого он выходит на официальные международные соревнования, в которых рассматривается его годовая программа.

Во время участия в Пекин-2022 Каррильо финишировал на 22-й позиции (Фото: Евгения Новоженина/Reuters)

И дело в том, что в январе 2022 года параметры предоставления финансовой поддержки высокопроизводительным спортсменам в стране изменились. В этом смысле новые условия предусматривают предоставление самых высоких показателей тем спортсменам, которые заняли лучшие места в таблице своей дисциплины, будь то на Олимпийских играх или чемпионатах мира.

В этой связи Ана Гевара отметила, что «мы хотим, чтобы стипендии вызывали больше конкуренции, чтобы они были более амбициозными, но те, кто участвует в конкурсе, не являются лучшими в Мексике, но могут конкурировать с лучшими в мире. Комфорт никогда не принесет вам результатов или стремления», - говорится в интервью Антонио де Вальдесу.

В этом смысле они могут получать от 9 000 мексиканских песо в месяц, если они финишируют на 16-й ступени Олимпийских игр, до 55 000 мексиканских песо, если они лидируют в турнирной таблице. В случае Чемпионата мира этот показатель колеблется от 7 000 до 49 000 мексиканских песо, учитывая тот же диапазон.

Ана Гевара заявила, что размер стипендии Донована Каррильо будет определен в конце чемпионата мира по конькобежному спорту 2022 года (Фото: Twitter/ @CONADE)

С другой стороны, если он выйдет за пределы 16 лучших мест, сумма может внезапно сократиться примерно до 6000 мексиканских песо в месяц. Так было бы в случае с Каррильо, если бы в конце Пекина 2022 года, несмотря на то, что он получил свой личный рекорд в коротких, бесплатных программах и был первым мексиканским спортсменом в финале зимних Олимпийских игр, его роль была оценена.

Однако есть пункт, который может принести вам пользу. Если во время чемпионата мира в Монпелье Каррильо не сможет финишировать среди первых мест, он может остаться в списке бенефициаров, если «он все еще имеет широкие ожидания развития и имеет потенциал для достижения выдающихся международных результатов, благодаря своей спортивной карьере и имеющему получены рекорды исторических событий в элементарных соревнованиях олимпийского цикла».

Мексиканский спортсмен занимает 81 место в мировом рейтинге Международного союза конькобежного спорта (ISU). В случае улучшения своих позиций в отношении Олимпиады она также может подняться на несколько ступеней в мировом рейтинге. Его участие в Монпелье 2022 начнется ранним утром 24 марта, где он встретится с 49 соперниками, некоторые из которых участвовали в Пекине.

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