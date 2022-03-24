Преступление Федерико Мартина Арамбуру является одним из основных направлений спортивных СМИ во Франции. После того как личности трех подозреваемых в убийстве были освобождены, силы безопасности арестовали всех обвиняемых, чтобы попытаться прояснить дело. Последней осенью оказался Ромен Бувье, который был найден полицией Нанта через несколько часов после другого подсудимый был арестован на границе Венгрии с Украиной.

Этот 30-летний мужчина будет расследован вместе с другим задержанным по имени Лоик Ле Приоль за то, что он был одним из предполагаемых стрелков, которые напали на бывшее аргентинское регби посреди бульвара Сен-Жермен, эксклюзивного района Парижа в субботу. Бувье и Ле Приоль якобы переехали на джипе, которым управляла 24-летняя Лисон, которая также обвиняется в «соучастии в убийстве» и уже помещена под стражу до суда.

В эту среду, 23 марта, источники, близкие к случаю заболевания, подтвердили агентству AFP, что мужчина был найден Нантской бригадой расследований и оперативных вмешательств (BRI) во французском департаменте Сарта (на западе страны). Днем позже, тем временем, местная пресса раскрыла некоторые подробности его ареста. Согласно Le Parisien, мужчина «тучный, почти лысый и с черной бородой», как описывают власти, также принадлежал к сектору ультраправых французов. Сначала этого человека, арестованного около полудня на улице, видели накануне во время оплаты гостиничного номера в коммуне Солесмес.

Однако, когда на место происшествия прибыла Нантская бригада исследований и оперативных вмешательств, его там уже не было. На следующий день парижскому криминальному отряду удалось схватить его, обнаружив сидящим в банке «после извлечения денег из банкомата».

Затем полицейские перевели его в судебные учреждения в Париже, где он был взят под стражу и где он должен дать показания в течение следующих 48 часов. Как и его коллега Лоик Ле Приоль, Бувье обвиняется в соучастии и исполнителе рассматриваемого события.

Французская цифровая газета Mediapart объяснила, что двое мужчин в течение нескольких лет посещали кружок, объединяющий активистов Национального молодежного фронта и GUD (Union Defense Group), союза французских ультраправых студентов. Стоит отметить, что оба должны были предстать перед судом в июне по другому делу, в котором они были привлечены к ответственности за «насилие с отягчающими обстоятельствами» в 2015 году против бывшего президента ультраправой группы.

В октябре того же года Ле Приоль, Бувье и еще трое членов GUD были обвинены в жестоком избиении и унижении бывшего профсоюзного лидера, вынудив его раздеться.

Власти уже обнаружили поимку трех причастных

В субботу вечером на мосту души и за рулем Fiat 500 был арестован Лисон, молодой 24-летний студент третьего курса по питанию. Следователи утверждают, что именно она управляла автомобилем, в котором ехали двое мужчин, застреливших бронзового призера чемпионата мира по регби 2007 года.

«Я велел мальчикам уйти. Я не хотела, чтобы так получилось. Я действовала инстинктивно и из любви», - со слезами заявила женщина перед судьей освобождения и содержания под стражей. Обвиняемый в «соучастии в убийстве» содержится в предварительном заключении в Версале. «Я сказал мальчикам не драться. Я так злюсь и грустна за жертву», - добавила она. Однако судебные источники заявили, что он отказался предоставить следователям коды доступа к своему мобильному телефону и компьютерному оборудованию.

Лоик Ле Приоль, со своей стороны, находился в приграничном городе Захонь, в секторе, где пересекаются границы Венгрии, Словакии и Украины. «Иностранец сообщил полиции, что прошел военную подготовку и отправился бы в Украину воевать», - заявили в венгерской полиции. Мужчина был арестован спустя 72 часа после инцидента примерно в 1800 километрах от этого французского города.

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