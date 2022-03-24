Во сколько состоится премьера долгожданного второго сезона сериала «Бриджертон»?

Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Наконец-то наступила премьера долгожданного второго сезона популярного сериала Netflix «Бриджертон». Зрители снова будут очарованы великолепными сценами и костюмами лет регентства в Соединенном Королевстве, но вместо любви между Дафной (Фиби Дайневор) и герцогом Гастингсом (Реже-Жан Пейдж, который не возвращается в новых главах), на этот раз драматическое напряжение будет в любовном треугольнике.

Начиная с пятницы, 25 марта , эта замечательная серия — первый результат долгосрочного торгового соглашения между платформой и создательницей Grey's Anatomy, Scandal and Inventing Anna Шондой Раймс — представит презентации виконта Энтони (Джонатан Бейли), который готов умиротворить, повзрослеть и найти себе жену, хотя его чувства не сопровождают его. Он начинает ухаживать за Эдвиной (Чаритра Чандран), новичком из Индии со своей семьей, и, не осознавая этого, он влюбится в сестру молодой женщины, Кейт (Симона Эшли), которая, по-видимому, концентрирует все, что он ненавидит, и смотрит на него с таким же недоверием.

Этот второй сезон, снятый Крисом Ван Дюсеном, будет полон неудобных моментов, комичных и не очень для трех главных героев. В какое время вы можете начать жить в них, в зависимости от того, где вы находитесь в Латинской Америке?

Мексика: 2 часа ночи

Перу: 3:00 утра

Колумбия: 3 часа ночи

Эквадор: 3 часа ночи

Боливия: 4:00 утра

Второй сезон посвящен любовному треугольнику. (Netflix)

Венесуэла: 4:00 утра

Парагвай: 4:00

Пуэрто-Рико: 4:00 утра

Чили: 5:00 утра

Аргентина: 5:00 утра

Уругвай: 5:00 утра

Зрители снова будут очарованы великолепными сценами и костюмами эпохи регентства в Соединенном Королевстве. (Netflix)

Предыстория этой истории, выпущенной в конце 2020 года, - жизнь семьи Бриджертон, образованной леди Вайолет (Рут Джеммелл), виконтессой и вдовой Бриджертона, и их восьмью детьми: мальчиками Энтони, Бенедиктом (Люк Томпсон), Колином (Люк Ньютон) и Грегори (Уилл Тилстон) и женщины Дафна, Элоиза (Клаудия Джесси), Франческа (Руби Стоукс) и Гиацинт (Флоренс Хант). Они проводят зрителей через танцевальные залы Мэйфэр, эксклюзивного района Лондона, и дворцы Парк-Лейн со своими социальными формализмами и играми силы.

Второй сезон также будет посвящен туда-сюда Featheringtons, которые должны приветствовать нового наследника семьи, и истории Пенелопы (Никола Кофлен), одного из самых интересных персонажей сериала, который хранит информацию о близких, чтобы опубликовать в газете как сплетни.

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