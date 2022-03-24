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четверг 24 март 2022
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Россия

Во сколько состоится премьера долгожданного второго сезона сериала «Бриджертон»?

С 25 марта в центре сюжета будут приключения виконта Энтони, которые представят увлекательный любовный треугольник. Страна за страной в Латинской Америке, настало время успешного создания Shonda Rhimes

Newsroom Infobae

24 март 2022
Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022
Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Наконец-то наступила премьера долгожданного второго сезона популярного сериала Netflix «Бриджертон». Зрители снова будут очарованы великолепными сценами и костюмами лет регентства в Соединенном Королевстве, но вместо любви между Дафной (Фиби Дайневор) и герцогом Гастингсом (Реже-Жан Пейдж, который не возвращается в новых главах), на этот раз драматическое напряжение будет в любовном треугольнике.

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Начиная с пятницы, 25 марта, эта замечательная серия — первый результат долгосрочного торгового соглашения между платформой и создательницей Grey's Anatomy, Scandal and Inventing Anna Шондой Раймс — представит презентации виконта Энтони (Джонатан Бейли), который готов умиротворить, повзрослеть и найти себе жену, хотя его чувства не сопровождают его. Он начинает ухаживать за Эдвиной (Чаритра Чандран), новичком из Индии со своей семьей, и, не осознавая этого, он влюбится в сестру молодой женщины, Кейт (Симона Эшли), которая, по-видимому, концентрирует все, что он ненавидит, и смотрит на него с таким же недоверием.

Этот второй сезон, снятый Крисом Ван Дюсеном, будет полон неудобных моментов, комичных и не очень для трех главных героев. В какое время вы можете начать жить в них, в зависимости от того, где вы находитесь в Латинской Америке?

Мексика: 2 часа ночи

Перу: 3:00 утра

Колумбия: 3 часа ночи

Эквадор: 3 часа ночи

Боливия: 4:00 утра

Бриджертон 2 сезон (Netflix)
Второй сезон посвящен любовному треугольнику. (Netflix)

Венесуэла: 4:00 утра

Парагвай: 4:00

Пуэрто-Рико: 4:00 утра

Чили: 5:00 утра

Аргентина: 5:00 утра

Уругвай: 5:00 утра

Дома сериалов и кино
Зрители снова будут очарованы великолепными сценами и костюмами эпохи регентства в Соединенном Королевстве. (Netflix)

Предыстория этой истории, выпущенной в конце 2020 года, - жизнь семьи Бриджертон, образованной леди Вайолет (Рут Джеммелл), виконтессой и вдовой Бриджертона, и их восьмью детьми: мальчиками Энтони, Бенедиктом (Люк Томпсон), Колином (Люк Ньютон) и Грегори (Уилл Тилстон) и женщины Дафна, Элоиза (Клаудия Джесси), Франческа (Руби Стоукс) и Гиацинт (Флоренс Хант). Они проводят зрителей через танцевальные залы Мэйфэр, эксклюзивного района Лондона, и дворцы Парк-Лейн со своими социальными формализмами и играми силы.

Второй сезон также будет посвящен туда-сюда Featheringtons, которые должны приветствовать нового наследника семьи, и истории Пенелопы (Никола Кофлен), одного из самых интересных персонажей сериала, который хранит информацию о близких, чтобы опубликовать в газете как сплетни.

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