Каков окончательный план Путина: путешествие к мысли своего интеллектуального наставника.

Когда Владимир Путин представил миру свою идею о том, что Украина не существует как суверенная страна и что это строительство, принадлежащее России, многие, кто знал лабиринты в его голове, знали, что за этими понятиями стоит наставник, гуру, который рисовал их вместе с собой. Тот, кто дал ему точное повествование, которое могло бы послужить оправданием для вторжения в демократическую и все более независимую соседнюю страну Москвы и ближе к Европе.

Этот гуру - не кто иной, как Александр Дугин, интеллектуал, « фашистский пророк », как называет его Дэвид Фон Дреле в своей колонке Washington Post в этот четверг. «Анализ исходит непосредственно из работ фашистского пророка из высшей российской империи по имени Александр Дугин», — пишет обозреватель газеты из североамериканской столицы.

« Интеллектуальное влияние Дугина на российского лидера хорошо известно близким ученым постсоветского периода , среди которых он иногда называет 60-летнего Дугина «мозгом Путина». Его творчество также знакомо европейским «новым правым», из которых Дугин был ведущей фигурой на протяжении почти трех десятилетий, и американским альт-правым. Фактически, бывшая жена лидера белых националистов Ричарда Спенсера российского происхождения Нина Куприянова перевела часть работы Дугина на английский язык», — объясняет фон Дреле.

Американский обозреватель далее объясняет, что влияние Дугина на решения Кремля не ново. Любимый интеллектуал Путина влияет на политику Москвы последние 20 лет. Именно он создал необходимые нарративы, чтобы глава российского государства мог закрепиться у власти и, прежде всего, невнятно ударить по западным демократиям новыми идеями, будь то левые или правые.

«Являясь продуктом позднего советского распада, Дугин принадлежит к длинной и мрачной линии политических теоретиков, которые изобретают сильное и славное прошлое, наполненное мистицизмом и послушное авторитету, чтобы объяснить неудавшееся настоящее», - говорит автор, сравнивающий русского черного монаха с другими интеллектуалами, которые посвятил свой голос заявлению, что « будущее заключается в отвоевании этого прошлого из либерального, коммерческого и космополитического настоящего (часто представленного еврейским народом)». Так он перечисляет Джулиуса Эволу, безумного монаха итальянского фашизма; Шарля Морраса, французского националистического реакционера; Чарльза Кофлина, американского радиоведущего; и даже «автора немецкой книги под названием Майн Кампф».

«Дугин, по сути, рассказывает ту же историю с российской точки зрения», — говорит фон Дреле. «До того, как современность все разрушила, духовно мотивированный русский народ обещал объединить Европу и Азию в великую империю, которой должным образом управляли этнические русские. К сожалению, конкурирующая империя, основанная на море коррумпированных и жаждущих денег индивидуалистов во главе с Соединенными Штатами и Великобританией, сорвала судьбу России и потопила «Евразию», ее термин для будущей Российской империи», — подчеркнул обозреватель Washington Post.

Книга, написанная им, опубликованная в 1997 году, открыла эту новую эру, которая пленила геополитический план Путина. Она носит помпезное название: «Основы геополитики: геополитическое будущее России». В ней Дугин структурирует весь план, который у него в голове и который передал человека, который слушает его в Кремле. « Российские агенты должны способствовать расовым, религиозным и секционным разногласиям в Соединенных Штатах, одновременно продвигая изоляционистские группировки этой страны. (Похоже на тебя?) В Британии психологические операции должны быть сосредоточены на обострении исторических разногласий с континентальной Европой и сепаратистскими движениями в Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Западную Европу, тем временем, должна привлекать в Россию привлекательность природных ресурсов: нефти, газа и продовольствия. НАТО рухнет изнутри ».

« Путин последовал этому совету к письму , и он, должно быть, почувствовал, что дела идут хорошо, когда увидел, как участники беспорядков ломают окна в залах Конгресса США, выход Великобритании из Евросоюза и растущую зависимость Германии от российского природного газа. Поскольку подрыв Запада идет так хорошо, Путин обратился к страницам текста Дугина, в котором он заявил: «Украина как независимое государство с определенными территориальными амбициями представляет огромную опасность для всей Евразии» и «без решения украинской проблемы вообще нет смысла говоря о континентальной политике», - подчеркнул он Фон Дреле.

Известный обозреватель также задается вопросом, что может продолжаться в генеральном плане Путина - и Дугина - после того, как ему удастся аннексировать Украину и отодвинуть ее от Европы. «Дугин предполагает постепенное разделение Европы на области немецкого и российского влияния, при этом Россия будет во многом командовать благодаря тому, что она в конечном итоге освоит потребности Германии в ресурсах. По мере того, как Британия рушится, а Россия подбирает куски, Евразийская империя, по словам Дугина, наконец, распространится от Дублина до Владивостока. '»

«Как бы западные лидеры ни воспринимали мистическую манию величия Дугина всерьез, она столь же актуальна для Си Цзиньпина. Си и Путин объявили в прошлом месяце о заключении альянса с целью уменьшения (влияния) Соединенных Штатов. Но, по мнению Дугина, Китай также должен упасть. Амбиции России в Азии потребуют «территориального распада, разделения и политического и административного раздела [китайского] государства», пишет Дугин. Естественным партнером России на Дальнем Востоке, по словам Дугина, является Япония », — пишет The Post.

Наконец, он говорит: «В каком-то смысле 600-страничную книгу Дугина можно свести к одной идее: не тот альянс выиграл Вторую мировую войну. Если бы Гитлер не вторгся в Россию, Британия могла бы быть уничтожена. Соединенные Штаты остались бы дома, будучи изоляционистами и разделенными, а Япония управляла бы древним Китаем в качестве младшего партнера России». И он заключает на этом плане: « Фашизм от Ирландии до Тихого океана. Бред? Надеюсь, что да. Но заблуждения становятся важными, когда их обнимают тираны ».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



