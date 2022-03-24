«Мы стремимся вдохновлять»: Grupo Firme на своих исторических концертах на Foro Sol

Эдуин Каз и компания из Grupo Firme собрались на Соль-форуме Автодрома Эрманоса Родригеса, Мехико, чтобы рассказать о своих стремлениях и мечтах о том, что кажется величайшим достижением в их карьере: три полных свидания на сцене выиграли Rolling Stones, Мадонна, AC/DC, среди нескольких других.

По голосу самой группы, их тираж должен был достичь форума или достичь гораздо меньших целей, потому что они считали, что это большая ответственность; однако «ведро холодной воды» продажи в рекордно короткие сроки заставило их поверить в истинную магию Grupo Firme.

«Мы хотели заполнить блох, в Тихуане, и менеджер вставил мне в голову Sol Forum, я сказал, что если мы этого не сделаем, мы никогда не узнаем, что его там нет, и теперь мы идем «да». Когда мы начали делать больше вещей, чтобы быть здесь, разум открылся, и мы начали получать более безумные идеи, мы хотели большего, и мы собираемся их реализовать», — говорит вокалист группы.

Grupo Firme заверила, что их цель на каждом шагу, который они делают как художники, заключается исключительно в том, чтобы вдохновлять других на исполнение их мечты (Фото: Густаво Азем /Infobae Mexico)

С другой стороны, они заверили, что жить с успехом, который Grupo Firme принесла им в свою жизнь, непросто, но они стараются адаптироваться к нему и стараются наилучшим образом, всегда заботясь о шагах, которые они предпринимают, потому что послание, которое они хотят донести до своей аудитории, заключается в том, что вдохновение, что они знают, что мечты всегда могут быть исполнены.

В этом контексте он заверил, что многое связано с тем, как они выглядят, одеваются и выражают себя. «Когда придет успех, если мы доберемся сюда с шлепанцами или шортами, вы скажете, pinche morro tacuache, что не похоже на артиста, я его не уважаю», - сказал певец.

Все началось, сказала она, потому что увидела комментарий от женщины в социальных сетях, которая сказала ей, что она берет его только в педаль, и это плохой пример для ее сына, поэтому она не хотела показывать ему ни его видео, ни музыку. Вот как произошли изменения, чтобы сблизиться с большим количеством людей и расширить их фанатскую базу.

«Он прав, я сказал им, что мы собираемся отвезти его в томадеру, мы попали в спортзал, что в жизни происходят радикальные изменения и чтобы не видеть, что что-то еще мы берем, мы пытаемся вдохновить. Мы не можем пойти на драку с дамой, мы хотим, чтобы она почувствовала себя счастливой и привела его на концерт, уже продано два билета. Они всегда так, как видят тебя, относятся к тебе», — сказал Эдуин Каз.

Grupo Firme заверила, что их цель на каждом шагу, который они делают как художники, заключается исключительно в том, чтобы вдохновлять других на исполнение их мечты (Фото: Густаво Азем /Infobae Mexico)

Наконец, они щеголяли модой, которую начали как Grupo Firme, даже одним из ключей к успеху их славы: записывали всевозможные дуэты со своими коллегами из мексиканского региона, независимо от того, насколько велико или мало их имя в индустрии.

По их словам, важно оказать поддержку всем, кто начал с нуля, так же, как они хотели бы, чтобы их поддержали. В конце концов это взорвалось и побуждало других делать то же самое, что пошло на пользу всем.

«Фирма Grupo находится на вершине, и должен быть спад, но мы работаем над тем, чтобы сделать это очень поздно, мы работаем над тем, чтобы это происходило медленно, и мы начали дуэты со многими людьми из региона, и тема Grupo Firme, дружба, начала работать. Регионал начал исполнять много дуэтов, и это сработало для всех нас, от этого выиграли все»

Наконец, они признались, что у них есть несколько сюрпризов, от премьеры песни с колумбийским певцом Камило до тура по стадионам по главным городам Мексики и США, а также даты, близкой к объявлению на «самой важной ярмарке в стране», будет ли это Национальная ярмарка Сан-Маркос?

(Фото: инстаграм/ @grupofirme)

Первое свидание группы, объявленное 25 марта 2022 года на Foro Sol в CDMX, было продано в рекордно короткие сроки. Менее 45 минут. Именно так они решили продолжить концерты, которые могли бы стать рекордом сегодня.

Второе свидание, 26 марта, было распродано до последнего билета. Ни один угол не остался свободным от огромного стадиона, который когда-то был домом для бейсбольной команды Diablos Rojos. Ожидается, что на данный момент между всеми датами будет около 200 тысяч человек.

Последняя дата была открыта 24 марта 2022 года, став первой, проведенной в столице Мексики. Полностью измучен, извините, что сообщаю вам плохие новости, но есть и хорошая, потому что они объявили четвертое свидание до 7 мая.

Билеты продаются через систему Ticketmaster, по телефону, на ее веб-сайте или в кассах Паласио-де-лос-Депортес в Мехико, а также в установленных местах в торговых центрах, магазинах и т. Д.

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