Украина не видит хороших переговоров по статусу Крыма и Донбасса, по словам Эрдогана

Стамбул, 24 марта Украина достигает соглашений в переговорах с Россией по различным аспектам, начиная от отношений с НАТО, разоружения и официального статуса русского языка, но «не может показаться правильным» вести переговоры о статусе Крыма и Донбасса, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг. «В продолжающемся в Беларуси процессе можно сказать, что есть договоренности по некоторым вопросам, будь то НАТО, будь то разоружение, коллективная безопасность или официальный статус русского языка. Но за пределами этого есть проблемы Крыма и Донбасса, и это, конечно, может показаться неправильным для Украины», - сказал Эрдоган, имея в виду возможный уход Киева с этих территорий. Украинский полуостров Крым был аннексирован в 2014 году Россией, а Москва признала две самопровозглашенные республики Донбасс суверенными до вторжения в Украину 24 февраля. Эрдоган сделал эти заявления на встрече с турецкой прессой, транслируемой в прямом эфире на НТВ, после участия сегодня во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе, где он также провел личные встречи с президентом правительства Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Министр Великобритании Борис Джонсон, итальянец Марио Драги и президент Эстонии Кая Каллас. Президент добавил, что сделанное в минувший понедельник предложение президента Украины Владимира Зеленского представить на всенародный референдум соглашения, согласованные с Россией, показалось ему «уместным благоразумному лидеру». Эрдоган также подтвердил, что Турция остается твердой в своей позиции не признавать аннексию Крыма. Президент Турции подчеркнул, что по-прежнему работает посредником между Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным и что он был бы готов провести встречу между ними «будь то в Анкаре, Стамбуле или другой провинции» в Турции. Он добавил, что с начала войны «около 60 000 украинцев прибыли в Турцию» и что они получают помощь от официальных турецких гуманитарных агентств. ШЕФ иут/лл/пш