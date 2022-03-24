Центральный банк Туниса предотвращает кибератаку

Тунис, 24 марта Устройство компьютерной безопасности Центрального банка Туниса (BCT) предотвратило кибератаку в среду, сообщает Национальное агентство информационной безопасности (ANSI). Агентство уточнило, что атака была отбита с усилиями благодаря «скоординированным усилиям» ANSI. BCT заявила, что она пострадала от некоторых сбоев в некоторых действиях, в том числе в своем веб-сайте, хотя и не раскрыла источник этой атаки. Центральный банк Туниса также заверил, что все данные в его системе «полные и нетронутые», и настаивал на непрерывности своих услуг, связанных с национальной и международной банковской системой. ШЕФ нрм/пддп