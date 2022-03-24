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четверг 24 март 2022
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Россия

Центральный банк Туниса предотвращает кибератаку

Newsroom Infobae

24 март 2022

Тунис, 24 марта Устройство компьютерной безопасности Центрального банка Туниса (BCT) предотвратило кибератаку в среду, сообщает Национальное агентство информационной безопасности (ANSI). Агентство уточнило, что атака была отбита с усилиями благодаря «скоординированным усилиям» ANSI. BCT заявила, что она пострадала от некоторых сбоев в некоторых действиях, в том числе в своем веб-сайте, хотя и не раскрыла источник этой атаки. Центральный банк Туниса также заверил, что все данные в его системе «полные и нетронутые», и настаивал на непрерывности своих услуг, связанных с национальной и международной банковской системой. ШЕФ нрм/пддп

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