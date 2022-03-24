Три муниципалитета Рисаральды находятся в состоянии готовности к выбросу пепла от вулкана Невадо-дель-Руис

После того, как Вулканологическая и сейсмологическая обсерватория объявила желтую тревогу на вулкане Невадо-дель-Руис из-за недавней сейсмической активности, правительство Рисаральды предупредило, что в ближайшие дни пепел может произойти в муниципалитетах Санта-Роза, Перейра и Доскебрадас.

В диалоге с RCN Radio директор Управления по управлению рисками Рисаральды Диана Каролина Рамирес пояснила, что именно направление ветра, записанное в последние дни, будет перемещать вулканический материал в департамент.

Фактически, во второй половине дня в эту среду, 23 марта, Aeronautica Civil сообщила, что из-за присутствия вулканического пепла в окрестностях аэропорта Матеканья, в Перейре, операции в районе были затронуты в течение нескольких часов.

«По той же причине некоторые процедуры могут быть затронуты также в аэропортах Карфагена и Армении. (...) Авиаоператоры следят за ситуацией, чтобы минимизировать воздействие на пользователей», — добавили в авиационной администрации.

Хотя операции в аэропорту Перейры вернулись к обычному режиму спустя несколько часов, после оповещения правительство Рисаральды призвало ведомственные учреждения по оказанию помощи и общину в целом осуществить планы действий, которые могут быть реализованы на территории в случае чрезвычайной ситуации.

Аналогичным образом, правительство Рисаральды объявило своим жителям четыре действия, которые могут быть реализованы в случае землетрясений и/или выбросов пепла в департаменте:

1. Знайте показания эвакуации и определите места встречи.

2. Участвуйте в учениях.

3. Подготовьте аварийный чемодан.

4. Составьте план действий в чрезвычайных ситуациях в сообществе.

Со своей стороны, Геологическая служба Колумбии сообщила, что она продолжает следить за эволюцией вулканического явления. Кроме того, он попросил колумбийцев ознакомиться с официальной информацией, опубликованной в этой связи на веб-сайте организации: www.sgc.gov.co, и быть в курсе этой информации.

Стоит помнить, что Геологическая служба Колумбии уже не первый раз в этом месяце предупреждает о падении пепла в районах, окружающих вулкан Невадо-дель-Руис. 1 марта организация предупредила по своим информационным каналам о том, что в городе Манисалес и в муниципалитете Вилья-Мария поступают сообщения о падении вулканического материала.

«Через камеры, установленные в районе вулкана, и отчет официальных лиц из Национального природного парка Лос-Невадос было сделано подтверждение выбросов газа и золы, связанных с некоторыми из этих сигналов», - сообщили в Геологической службе.

Учитывая выброс пепла из вулкана в течение этой даты, предприятие сообщило, что желтая тревога будет сохранена в геологической структуре, поскольку не исключено ускорение вулканического процесса в нем и, следовательно, изменения в его активности.





ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ



