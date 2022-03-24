Так работала криптовалютная шахта, найденная в Коналеп-де-Сан-Луис-Потоси

Власти Сан-Луис-Потоси обнаружили криптовалютную шахту в кампусе Национального колледжа технического профессионального образования (Conalep) в рамках организации.

Это было установлено после вмешательства кибернетической полиции штата в Главное управление системы Conalep после жалобы из кампуса.

По данным властей, для обнаружения подозреваемых в совершении этого деяния был открыт комплект материалов для расследования, в дополнение к тому факту, что, как предполагается, в этом замешана сеть государственных должностных лиц.

Это вмешательство было проведено после того, как генеральный директор Патрисия Альварес Эскобедо обратилась к государственному агентству с просьбой проанализировать область информационных технологий из-за проблемы в работе компьютерного оборудования.

При проведении расследований сотрудники киберполиции обнаружили доказательства майнинга криптовалюты на двух компьютерах и двух серверах.

Согласно информации Министерства общественной безопасности (SSP) Сан-Луис-Потоси, майнинг криптовалюты включает в себя разработку цифровой валюты посредством сложного «процесса решения математической проблемы», который не может быть решен вручную.

(фото: Фейсбук/ @sspslp)

Поэтому требуется компьютер «или несколько подключенных к сети блочных каналов» с большой вычислительной и энергетической мощностью. В этом случае элементы блока обнаружили два компьютерного оборудования и два сервера, которые использовались для этой деятельности, используя энергию системы кампуса.

Как только компьютерная система решает математическую задачу, в качестве награды награждаются криптовалюты.

Для майнинга криптовалют, полностью цифрового процесса, требуется несколько компьютеров, поскольку эта головоломка обычно усложняется по мере добавления новых машин в сеть, поэтому для решения головоломок требуется больше энергии.

Этой деятельностью обычно занимаются независимые люди, которые получают выгоду от создания цифровых валют.

Независимые майнеры добавляют свои вычислительные мощности в пулы, каждый из которых вносит определенный процент от общей суммы. Когда результат проблемы обнаружен, прибыль распределяется между всеми вовлеченными майнерами.

Доказательства были найдены на компьютерах кампуса, которые все еще использовались (фото: Facebook/ @sspslp)

Эти компьютеры содержали программное обеспечение, оборудование и конфигурацию, необходимые для этой цели, а также отдельный портфель, в котором они накапливали прибыль.

По этой причине власти обнаружили, что оборудование все еще выполняет горнодобывающие работы с использованием оборудования и ресурсов (электричество и Интернет), принадлежащих учебному заведению Conalep.

Точно так же этот вид деятельности, требующий большого количества энергии, оказывается смертельным для окружающей среды. Поскольку в некоторых случаях компьютерные фермы используются в течение 24 часов, они производят огромное количество углекислого газа.

Благодаря тому, что тысячи майнеров по всему миру заставляют множество компьютеров работать над решением математических задач в течение нескольких дней подряд, загрязнение окружающей среды становится все более значительным. Утверждалось, что это сопоставимо с потреблением энергии целыми странами.

Следует отметить, что со стороны правовой сферы системы образования соответствующая жалоба была подана в Генеральную прокуратуру штата для определения местонахождения и введения соответствующих санкций в отношении государственных служащих, поскольку предполагается, что миллионы долларов были созданы.

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