Они критикуют Клаудию Лопес за то, что она сказала матери, которая утверждала школьные маршруты, что она говорила «не зная»

Новый фальстарт мэра Боготы Клаудии Лопес втянул ее в полемику в социальных сетях из-за ответа, который она дала группе родителей, которые упрекнули ее за то, что она не предоставила школьные маршруты в несколько государственных школ столицы.

События произошли в прошлую пятницу, 18 марта, но только до этой недели они стали вирусными в социальных сетях после того, как советник Боготы Люсия Бастидас, член Альянса зеленых, одноименной партии президента, опубликовала видео.

«Мэр, они не дали нам ответа, нам нужен ответ, в школе нам ничего не сказали, какое решение они нам дают?» , отметили присутствующие учеников школы Рафаэля Бернала Хименеса, расположенной на 30-й гонке с 75-й улицы.

На эти утверждения Клаудия Лопес ответила яростно и, используя свои знакомые термины, заверила одну из матерей, которая ругала ее, в том, что она «говорит, не зная».

Мгновения спустя правитель села на велосипед, на котором ехала, и покинула место, не отвечая на просьбы граждан. «Он ушел и ничего не произошло», - сказал один из граждан.

Изображения вообще не попали в общественное мнение, и несколько пользователей сети во главе с самой Лусией Бастидас подвергли бургомистру резкую критику. «Те же родители школы Рафаэля Бернала Хименеса столкнулись с Клаудией Лопес по поводу нарушений в обслуживании маршрутов, которых еще нет у их детей, и отвернулись от них, Министерство образования также не отвечает. Чего они ждут?» , задал вопрос лоббисту.

Следует отметить, что протесты некоторых родителей Боготы вызваны тем фактом, что в нескольких учебных заведениях города не хватает транспортных средств для детей, особенно тех, кто живет в сельских районах Сьюдад-Боливара, где взрослые отчаялись, которые не знают, как принимать и привозить детей в школы, поскольку у них нет денег на оплату отдельной услуги.

Однако, несмотря на постоянные жалобы, Министерство образования настаивает на том, что проблема решена. Фактически, министр Эдна Бонилла неоднократно заявляла, что округ работает над решением этих проблем, и план действий в чрезвычайных ситуациях осуществляется в обычном режиме.

Реакция мэра Клаудии Лопес также подверглась критике со стороны урибизма. Например, советник Андрес Фореро из Демократического центра пошел в бега против президента и допросил ее за то, что она не испытывает сочувствия. «Он говорит, не зная, я нырнул». Это неудачный ответ Клаудии Лопес родителям, которые просят ее о решении проблемы, с которой они страдают со школьными маршрутами. Какое высокомерие и отсутствие сочувствия со стороны мэра!» , заявил лоббист из урибистов.

Со своей стороны, несколько недель назад министр мобильности Фелипе Рамирес объяснил в видеоролике в социальных сетях новые меры, принятые администрацией Лопеса для улучшения мобильности младенцев на шоссе Норте, которым также приходится много часов находиться в транконе, чтобы попасть на учебу.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: