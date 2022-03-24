«Они бешеные»: Фернандес Норонья ответил Клаудио Х. Гонсалесу

Херардо Фернандес Норонья, противоречивый федеральный депутат Лейбористской партии (PT), ответил на твит против четвертой трансформации , что он опубликовал Клаудио Х. Гонсалеса Гуахардо, основателя организации «Да для Мексики».

В своем официальном аккаунте петиста утверждал, что оппозиционный сектор «бешеный» из-за того, как движение было создано в мексиканском обществе, которое, с его точки зрения, является революцией без насилия.

«Если вы это понимаете, то поэтому вы так злитесь на наше движение, на эту ненасильственную революцию, которая произошла в четвертом квартале. Abur @ClaudioXGG», - написал он в этот четверг, 24 марта.

Петиста ответил одному из Клаудио X. s твиты (Фото: твиттер/ @fernandeznorona)

И дело в том, что мексиканский бизнесмен каждый день делится цитатами из колонок мнений или высказываниями персонажей, которые продемонстрировали позицию против президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), по этому поводу он поделился цитатами академика Макарио Схеттино.

В тексте, на который ссылался Гонсалес Гуахардо, обозреватель также написал в своем сегменте для El Financier свой взгляд на нынешнюю федеральную администрацию и заверил, что страну ждет бесперспективное будущее, из-за решений, которые мексиканский президент принял по вопросам энергетики или политики, которую он назвал прелюдией к социальным, экономическим и политическим кризисам, завершающим нынешний шестилетний период.

Клаудио Х. Гонсалес и Густаво Ойос основали организацию Yes for Mexico против правительства AMLO (Фото: Куартоскуро)

Однако это не первый случай, когда политик, принадлежащий к 4T, реагирует на сообщение бизнесмена, поскольку несколько месяцев назад он также сделал это, чтобы дать понять, что в 2024 году в федеральной исполнительной власти будет «продолжение проекта трансформации».

«Мы победим их снова», были слова, которые больше всего оформили ответ того дня, когда законодатель снова подчеркнул, что Больше всего оппозиции беспокоит то, что Четвертая трансформация — это «революция без насилия».

Херардо Фернандес Норонья постоянно критиковал действия Клаудио Х. Гонсалеса (Фото: Палата депутатов)

Позиция петисты была связана с тем, что Х. Гонсалес написал в сентябре 2021 года, что Мексика переживает различные конфликты, которые «сильно влияют на нас»; однако бизнесмен заверил, что такая ситуация не будет длительной, поскольку граждане найдут путь к правительству, отличный от членов Движения национального возрождения (Морена).

Он даже поверил, что к 2024 году начнется «эпоха после 4Q»; однако он попросил поддержки всех людей, чтобы «сыграть» свою роль и достичь долгожданной задачи, то есть возвращения оппозиции в президентское кресло.

«Мексика может сделать больше, чем Морена и 4-й. То, что мы переживаем, сильно влияет на нас, но это не закончится. Мексика найдет в эпоху после 4-го, которая, я надеюсь, начнется в 24-м году, путь к победе в Мексике для всех. Мы все призваны сыграть свою роль», - написал он в социальных сетях.

И стоит отметить, что группа «Да для Мексики» была охарактеризована как блок, который выступает против всех действий, предпринимаемых федеральной администрацией во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, которого называют «мессиями». в некоторых из них именно поэтому они настаивают на том, что аннулирование мандата является лишь упражнением «удовлетворить эго» Табаскеньо.

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