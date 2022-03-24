ООН приняла резолюцию, призывающую положить конец вторжению России в Украину: какие страны проголосовали против

Names of countries are seen on the screen as the voting starts during a special session of the U.N. General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations headquarters in New York City, New York, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Генеральная Ассамблея ООН вновь призвала в четверг к «немедленному прекращению» военных действий России в Украине, а также «всех нападений на гражданских лиц и гражданские объекты», во второй резолюции менее чем за месяц, которая не имеет обязательной силы.

При 140 голосах за, 5 против (Россия, Сирия, Северная Корея, Эритрея и Беларусь) и 38 воздержавшихся, международное сообщество подавляющим большинством голосов одобрило эту новую резолюцию, представленную Украиной и продвигаемую Мексикой и Францией, о «гуманитарных последствиях российской агрессии», которая в меньшей степени чем за месяц вызвало перемещение 10 миллионов человек, 3,5 миллиона из которых были беженцами за границей, половина детей.

Через своего пресс-секретаря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важность принятия членами организации гуманитарной резолюции, но прежде всего они делают это, демонстрируя единство.

Этот результат показывает, что неприятие международным сообществом вторжения России на украинскую территорию почти аналогично тому, что было продемонстрировано 2 марта прошлого года, когда была принята резолюция, в которой «осуждалась» российская агрессия и содержался призыв к ее немедленному прекращению.

Результаты голосования видны на экране во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной вторжению России в Украину, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 24 марта 2022 года. REUTERS/Брендан Макдермид

С другой стороны, Совет Безопасности ООН в среду отклонил предложенную Россией резолюцию о гуманитарной ситуации на Украине, текст, который западные державы осудили как циничную попытку скрыть свою агрессию против соседней страны.

Москва потерпела явное дипломатическое поражение, так как только Китай поддержал ее инициативу, а остальные 13 членов Совета Безопасности воздержались блоком. Таким образом, резолюция не набрала девяти голосов, необходимых для продвижения вперед, и не позволила таким странам, как Соединенные Штаты, использовать свое право вето, чтобы заблокировать ее.

В российском тексте, среди прочего, содержится призыв к соблюдению «гуманитарных принципов», осуждаются нападения на гражданских лиц и содержится призыв к прекращению огня на Украине путем переговоров, но никогда не упоминаются причины кризиса в стране, то есть вторжения России.

Заседание Совета Безопасности ООН на фоне российского вторжения в Украину в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Нью-Йорк, США, 23 марта 2022 года.

«Действительно неприемлемо, что у России хватает смелости представить резолюцию, призывающую международное сообщество урегулировать гуманитарный кризис, который создала только Россия», — заявила посол США Линда Томас-Гринфилд, обвинившая Москву в попытках использовать ООН для прикрытия своих действий.

«Если Россия так обеспокоена мирными жителями, остается только одно: остановить наступление и вывести войска из Украины», — добавил представитель Франции Николя де Ривьер.

(С информацией от EFE и AFP)

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