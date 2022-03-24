Заявление Франсии Маркес, вызвавшее гнев Сезара Гавирии и разрыв с петрианством

После того, как Франция Маркес ратифицировала себя в качестве вице-президентской формулы кандидата в президенты Густаво Петро на стороне Исторического пакта, слова, высказанные им в адрес бывшего президента и директора Либеральной партии Сезара Гавирии, расстроили его и решили разорвать диалоги с Исторический пакт.

На что Гавирия ответил заявлением, он указал, что диалог с Историческим пактом «неосуществим», и назвал переговоры с этой левой и левоцентристской платформой «оконченными».

Кроме того, бывший президент заявил, что «политика ненависти, гнева и подлости не идет с Либеральной партией» и что «главной причиной» его встречи с Петро несколько недель назад было «информирование кандидата о том, что я совершенно негативно отношусь к выражениям некоторых политических лидеров этого кандидата Петро пришлось остановить».

Наконец, он добавил: «Пока я являюсь президентом Либеральной партии, я заканчиваю некоторые разговоры, которые планировал вести с этим политическим сектором! Мне очень жаль, что Исторический пакт считает, что его зажигательные формулировки — это то, что мы, колумбийцы, можем отпраздновать. Он хочет, чтобы наша страна не ожидала того языка и отношения, которые приведут нас к еще большему насилию и тотальной конфронтации между ее силами, экономическими, социальными и политическими».

Об этом заявила Либеральная партия в своих сетях. Фото: твиттер @PartidoLiberal





Внутренние расколы в Историческом пакте из-за возможного вступления в должность бывшего президента Сезара Гавирии, ныне директора Либеральной партии, были свидетелями дебатов, организованных журналом Semana и газетой El Tiempo 8 марта, когда предварительные кандидаты Густаво Петро и Франсия Маркес столкнулись с этой проблемой.

Во время одного из вопросов их спросили, выгодно ли объединяться с либерализмом — ситуация, которую Маркес, социальный лидер и кандидат от демократического поляка, подверг яростному сомнению.

«Я думаю, что страна устала от коррупции, и они хотят реальных перемен. Пакт с Гавирией означает то же самое, потому что он является частью тех, кто заставил страну жить в условиях кризиса, который мы переживаем, голода и коррупции», - сказал он, в свою очередь, призывая объединиться с такими меньшинствами, как женщины, молодежь и сообщество ЛГБТИК+.

«Нет возможности встретиться там, потому что такое пакт с Гавирией? продолжают разделять страну, полагая, что это их имущество; полагая, что страна является их собственностью и что тогда они должны обречь колумбийский народ жить в тех условиях, в которых мы живем», - раскритиковала кандидата от афро, которая подчеркнула, что пришла к петрианству, потому что хочет перемен для Колумбия.

Кроме того, он подтвердил свою стремительную позицию в отношении Сезара Гавирии, правившего нацией в период с 1990 по 1994 год; кроме того, он был погружен в несколько самых последних правительств. Фактически, их коллектив вошел в состав правительства Ивана Дуке, и их поддержка была трансцендентной для сегодняшнего президента, чтобы победить Петро во втором раунде президентских выборов 2018 года.

«Заключение договора с теми, кто углубил неолиберализм в этой стране, является ошибкой и ошибкой. Другое дело — либеральные основы. Другое дело — Либеральная партия. Другое дело — это люди, мужчины и лидеры, которые там находятся. Это не то, что олицетворяет Гавирия. Я настаиваю: для страны было ошибкой согласиться с тем, кто был отцом либерализма и с кем углубилась коррупция, что сегодня не позволяет многим общинам жить достойно», — заявила Франция.

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