«Семь мужей Эвелин Хьюго» станут фильмом для Netflix

После пяти лет появления в книжных магазинах история «Семи мужей Эвелин Хьюго» воплощается в реальные действия с предстоящей экранизацией, которой будет отвечать Netflix. Американская писательница Тейлор Дженкинс Рид была вдохновлена такими известными кинозвездами, как Элизабет Тейлор, Ава Гарднер и Рита Хейворт, чтобы рассказать историю загадочной вымышленной художницы, которую она назвала Эвелин Хьюго.

Лиз Тигелаар (создательница сериала «Маленькие пожары повсюду») будет выбрана для написания сценария по мотивам работы Рида, который будет исполнительным продюсером вместе с Маргарет Чернин. На данный момент стриминговая платформа не предоставила никаких подробностей о том, кто будет ее режиссировать или какие актеры составят основной актерский состав.

Роман Тейлора Дженкинса Рида в последнее время позиционирует себя среди самых продаваемых книг в мире. (Атриа Букс)

« Эвелин Хьюго, голливудская икона, замкнувшая себя в среднем возрасте, наконец решает рассказать правду о своей гламурной и скандальной жизни. Но когда он выбирает для этого неизвестную журналистку Моник Грант, никто не удивляется больше, чем сама Моник . Почему она? Почему сейчас? Моник не совсем в лучшем виде. Муж бросил ее, а профессиональная жизнь не прогрессирует. Игнорируя, почему Эвелин выбрала её для написания своей биографии, Моник полна решимости воспользоваться этой возможностью, чтобы подстегнуть свою карьеру», — говорится в отрывке из сюжета романа.

Когда репортер отправляется в роскошную квартиру актрисы, она рассказывает ей всю свою историю с момента приезда в Лос-Анджелес в 1950-х годах до того момента, когда она решила отказаться от своей художественной стороны в 80-х годах. В рамках этого сокровенного и искреннего свидетельства Хьюго также признается о семи мужьях, которые у него были в те годы. Между «неустанными амбициями, неожиданной дружбой и большой запретной любовью» Моник начинает чувствовать подлинную связь с Эвелин... Но на все будет своя причина.

Сценарист Лиз Тигелаар будет отвечать за адаптацию фильма «Семь мужей Эвелин Хьюго» для фильма. (Netflix)

Семь мужей Эвелин Хьюго и эффект TikTok

В 2017 году Тейлор Дженкинс Рид опубликовала вместе с редакционной группой Atria свою нашумевшую книгу «Семь мужей Эвелин Хьюго», но только в конце 2021 года и начале этого года она стала вирусной среди литературных тенденций TikTok. В настоящее время он считается полным явлением, распространенным в Интернете, и в течение 54 недель он был включен в список бестселлеров газеты The New York Times.

Другие работы того же автора являются Forever Happy? (2015), «Навсегда, вместе» (2020), «Может быть, в другой жизни» (2020), «Две любви моей жизни» (2020), «Все любят Дейзи Джонс» (2021) и «Малибу Реборн» (2021). Последние два также адаптируются для телевидения в сотрудничестве с Prime Video и Hulu соответственно.

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