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четверг 24 март 2022
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Россия

«Семь мужей Эвелин Хьюго» станут фильмом для Netflix

Бестселлер, написанный Тейлором Дженкинсом Ридом, ознаменует его большой скачок в кино в сотрудничестве с стриминговым гигантом. Узнайте больше об этом романе, который достиг большого успеха во всем мире

Newsroom Infobae

24 март 2022

После пяти лет появления в книжных магазинах история «Семи мужей Эвелин Хьюго» воплощается в реальные действия с предстоящей экранизацией, которой будет отвечать Netflix. Американская писательница Тейлор Дженкинс Рид была вдохновлена такими известными кинозвездами, как Элизабет Тейлор, Ава Гарднер и Рита Хейворт, чтобы рассказать историю загадочной вымышленной художницы, которую она назвала Эвелин Хьюго.

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Лиз Тигелаар (создательница сериала «Маленькие пожары повсюду») будет выбрана для написания сценария по мотивам работы Рида, который будет исполнительным продюсером вместе с Маргарет Чернин. На данный момент стриминговая платформа не предоставила никаких подробностей о том, кто будет ее режиссировать или какие актеры составят основной актерский состав.

Лос сьете маридос де Эвелин Хьюго. Семь мужей Эвелин Хьюго
Роман Тейлора Дженкинса Рида в последнее время позиционирует себя среди самых продаваемых книг в мире. (Атриа Букс)

«Эвелин Хьюго, голливудская икона, замкнувшая себя в среднем возрасте, наконец решает рассказать правду о своей гламурной и скандальной жизни. Но когда он выбирает для этого неизвестную журналистку Моник Грант, никто не удивляется больше, чем сама Моник. Почему она? Почему сейчас? Моник не совсем в лучшем виде. Муж бросил ее, а профессиональная жизнь не прогрессирует. Игнорируя, почему Эвелин выбрала её для написания своей биографии, Моник полна решимости воспользоваться этой возможностью, чтобы подстегнуть свою карьеру», — говорится в отрывке из сюжета романа.

Когда репортер отправляется в роскошную квартиру актрисы, она рассказывает ей всю свою историю с момента приезда в Лос-Анджелес в 1950-х годах до того момента, когда она решила отказаться от своей художественной стороны в 80-х годах. В рамках этого сокровенного и искреннего свидетельства Хьюго также признается о семи мужьях, которые у него были в те годы. Между «неустанными амбициями, неожиданной дружбой и большой запретной любовью» Моник начинает чувствовать подлинную связь с Эвелин... Но на все будет своя причина.

Семь мужей Эвелин Хьюго (Netflix) Лиз Тигелаар
Сценарист Лиз Тигелаар будет отвечать за адаптацию фильма «Семь мужей Эвелин Хьюго» для фильма. (Netflix)

Семь мужей Эвелин Хьюго и эффект TikTok

В 2017 году Тейлор Дженкинс Рид опубликовала вместе с редакционной группой Atria свою нашумевшую книгу «Семь мужей Эвелин Хьюго», но только в конце 2021 года и начале этого года она стала вирусной среди литературных тенденций TikTok. В настоящее время он считается полным явлением, распространенным в Интернете, и в течение 54 недель он был включен в список бестселлеров газеты The New York Times.

Другие работы того же автора являются Forever Happy? (2015), «Навсегда, вместе» (2020), «Может быть, в другой жизни» (2020), «Две любви моей жизни» (2020), «Все любят Дейзи Джонс» (2021) и «Малибу Реборн» (2021). Последние два также адаптируются для телевидения в сотрудничестве с Prime Video и Hulu соответственно.

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