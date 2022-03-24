Прокуратура просит провести расследование в отношении бразильского министра в пользу евангелистов

(Обновление с новыми заявлениями министра) Бразилиа, 23 марта Генеральный прокурор Бразилии Аугусто Арас попросил Верховный суд в среду начать расследование в отношении министра образования Милтона Рибейру за якобы поддержку евангельских пасторов при распределении государственных ресурсов. Арас хочет уточнить, действовали ли евангельские лидеры Жилмар Сантос и Арилтон Моура, близкие к президенту Жаиру Болсонару и не имеющие какой-либо официальной правительственной должности, за «освобождение ресурсов», связанных с Министерством образования. В документе, направленном в Верховный суд, прокурор указывает на возможность совершения преступлений, связанных, в частности, с пассивной коррупцией, увиливанием и оказанием влияния на торговлю людьми. Запрос государственного прокурора основан на опубликованных на этой неделе газетных сообщениях, в которых говорится о существовании «параллельного кабинета» в Министерстве образования, которым будут руководить евангельские пасторы. «Согласно сообщениям, религиозные лидеры остаются рядом с министром Рибейро и будут нести ответственность за предъявление требований муниципалитетов о ресурсах и работах», - говорится в записке прокуратуры, которая также намерена провести расследование в отношении двух вышеупомянутых пасторов. Скандал приобрел новое измерение после того, как газета Folha de São Paulo слила аудиозапись, в которой министр, который также является пресвитерианским пастором, уверяет, что бюджеты на образование имеют в числе его приоритетов продвижение проектов тех евангельских церквей, связанных с правительством. «Мой приоритет - присутствовать, во-первых, в муниципалитетах, которые больше всего в этом нуждаются, и, во-вторых, присутствовать на всех тех, кто является друзьями пастора Жильмара», - сказал Рибейро в записанном разговоре, в котором он заявляет, что эта стратегия отвечает на «особую просьбу», сделанную ему самим «президентом Республики» . Аналогичным образом, газета O Estado de Sao Paulo сообщила, что Жильмар Сантос попросил мэра неопределенной суммы денег, чтобы «согласовать» его требования с министерством образования и что, как только ресурсы будут освобождены, он должен заплатить ему «один килограмм золота». В то же время Счетная палата, орган, осуществляющий надзор за бразильским государством, одобрил проведение собственных расследований для выявления возможных нарушений в распределении ресурсов Министерства образования. Несмотря на растущее давление со стороны парламентских групп и образовательных учреждений, Рибейро пока остается во главе образования, должность, которую он занимает с июля 2020 года. В интервью телеканалу CNN Brasil министр признал сегодня, что принял двух евангельских пасторов по просьбе Болсонару, хотя вскоре после этого в заявлениях Джовему Пану он сказал, что президент «никогда» не спрашивал его «абсолютно ничего» об этом. Он также подчеркнул, что в прошлом он сообщал по крайней мере об одном из религиозных деятелей в Управление Генерального контролера государства, чтобы расследовать его на предмет возможной «практики незаконных приказов и посредничества». Рибейро, четвертый министр образования с момента вступления в должность ультраправого Болсонару в 2019 году, теперь отвечает Верховному суду за предполагаемое преступление гомофобии, после того как публично заявил, что гомосексуалисты являются «продуктом неправильно настроенных семей». ШЕФ смс/кфа/ррт