Президент Панамы посетит Колумбию 22 апреля

Богота, 24 марта Президент Панамы Лаурентино Кортисо посетит Колумбию 22 апреля, чтобы обсудить со своим коллегой Иваном Дуке различные вопросы, представляющие двусторонний и региональный интерес, сообщило в четверг МИД. Встреча Duque y Cortizo состоится в Монтерии, столице карибского департамента Кордоба, заявила вице-президент и министр иностранных дел Колумбии Марта Лусия Рамирес на встрече с иностранными корреспондентами, на которой она рассказала о международной повестке дня страны за оставшиеся почти пять месяцев для нынешнего правительства. По словам Рамиреса, Монтерия была выбрана местом встречи для децентрализации международной повестки дня правительства и потому, что «Кордова - это департамент, близкий к Панаме, с развитием сельского хозяйства, животноводства и туризма», который интересует соседнюю страну. Две страны имеют общую границу в 266 километров, полностью джунгли, через которые ежедневно путешествуют сотни мигрантов из разных уголков мира, стремясь добраться до Северной Америки, что вызвало миграционный кризис, превышающий возможности двух правительств. Кортизо, вступивший в должность 1 июля 2019 года, совершил первый визит в Колумбию 13 ноября того же года, и, несмотря на пандемию, правительства двух стран провели встречи для обсуждения вопроса миграции. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОВЕСТКА Вице-президент и канцлер также сообщили, что в ближайшие два месяца президент Дуке совершит официальные визиты в Японию, Сингапур и Турцию и планирует принять участие в саммите Америк, который состоится в Лос-Анджелесе (США) в июне. Что касается своей международной повестки дня в качестве канцлера, Рамирес сказала, что на следующей неделе она отправится в Дубай для участия в качестве гостя в двух форумах и 4 и 5 апреля на Глобальном саммите диаспоры, который состоится в Дублине. Рамирес также примет министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу 17 апреля в Боготе и бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 27 апреля, которые примут участие в Международной книжной ярмарке в Боготе (Филбо). ШЕФ Джос/име/дмт