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четверг 24 март 2022
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Россия

Президент Панамы посетит Колумбию 22 апреля

Newsroom Infobae

24 март 2022

Богота, 24 марта Президент Панамы Лаурентино Кортисо посетит Колумбию 22 апреля, чтобы обсудить со своим коллегой Иваном Дуке различные вопросы, представляющие двусторонний и региональный интерес, сообщило в четверг МИД. Встреча Duque y Cortizo состоится в Монтерии, столице карибского департамента Кордоба, заявила вице-президент и министр иностранных дел Колумбии Марта Лусия Рамирес на встрече с иностранными корреспондентами, на которой она рассказала о международной повестке дня страны за оставшиеся почти пять месяцев для нынешнего правительства. По словам Рамиреса, Монтерия была выбрана местом встречи для децентрализации международной повестки дня правительства и потому, что «Кордова - это департамент, близкий к Панаме, с развитием сельского хозяйства, животноводства и туризма», который интересует соседнюю страну. Две страны имеют общую границу в 266 километров, полностью джунгли, через которые ежедневно путешествуют сотни мигрантов из разных уголков мира, стремясь добраться до Северной Америки, что вызвало миграционный кризис, превышающий возможности двух правительств. Кортизо, вступивший в должность 1 июля 2019 года, совершил первый визит в Колумбию 13 ноября того же года, и, несмотря на пандемию, правительства двух стран провели встречи для обсуждения вопроса миграции. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОВЕСТКА Вице-президент и канцлер также сообщили, что в ближайшие два месяца президент Дуке совершит официальные визиты в Японию, Сингапур и Турцию и планирует принять участие в саммите Америк, который состоится в Лос-Анджелесе (США) в июне. Что касается своей международной повестки дня в качестве канцлера, Рамирес сказала, что на следующей неделе она отправится в Дубай для участия в качестве гостя в двух форумах и 4 и 5 апреля на Глобальном саммите диаспоры, который состоится в Дублине. Рамирес также примет министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу 17 апреля в Боготе и бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 27 апреля, которые примут участие в Международной книжной ярмарке в Боготе (Филбо). ШЕФ Джос/име/дмт

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