Место, которое он предложил Агуэро на чемпионат мира, дебют юноши, которого он цитировал, и его мечта о розыгрыше: 13 фраз Скалони до Венесуэлы

Soccer Football - South American Qualifiers - Argentina training - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina - March 23, 2022 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin Marcarian

Каждый день проходит на один день меньше на пути к чемпионату мира в Катаре. Будучи одной из 17 команд, которые будут играть на Ближнем Востоке с 21 ноября, аргентинская команда проведет два последних матча в плей-офф. В эту пятницу он примет Венесуэлу в La Bombonera, а в следующий вторник отправится в Гуаякиль, чтобы встретиться с Эквадором Густаво Альфаро.

В преддверии матча с Винотинто, в котором на скамейке запасных будет исторический аргентинский тренер, такой как Хосе Нестор Пекерман, Лионель Скалони поговорил со СМИ и коснулся нескольких вопросов. Среди самых выдающихся - роль, которую хочет сыграть Серхио Агуэро, если он присоединится к делегации на чемпионате мира, подарок Месси, каков будет шанс Пауло Дибала на пути к чемпионату мира и решение назвать нескольких молодых игроков с большим прогнозом на будущее национальная сборная.

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Вооружите команду отсутствиями и присутствием Месси: «В очереди последних звонков, как с травмами, так и с пенальти, у нас не может быть списка, который нам хотелось бы, также следует сказать, что мальчики всегда отвечают. Лео в порядке, тренировался нормально. После процесса он доступен для игры и, надеюсь, у него будет хороший матч».

Армани, заголовок: «Завтра Франко спасает, а затем мы оцениваем, сможем ли мы дать шанс другому хорошему товарищу по команде. Для нас это понятно. Давайте подождем, чтобы бросить команду. Мы подождем сегодняшней тренировки, чтобы увидеть Анхеля Ди Мария-и-Корреа».

Звонок Дыбалы: «Я говорил с ним, когда мы давали пре-лист, когда он находился в процессе выздоровления. Технически мы не обсуждали это. Нам нужно, чтобы он был здоров, в полном состоянии. Мы не оказываем ему услугу, чтобы вызвать его, если он не в ритме. Его не хватает на чемпионате мира. Нам нужно, чтобы он был в полном состоянии. Вот почему это так важно, когда меня нет. Его ценят все. В противном случае это дает преимущества. А у остальных есть тот плюс, которого, когда он пришел, он не смог».

Возможный список Кубка мира: «В списке из 26, чем раньше мы узнаем, тем лучше. Это откроет хорошую возможность для тренеров поработать над этим».

Возможная роль Агуэро в Катаре: «Серхио более чем ясно, что его хорошо принимают. Очень важно, чтобы мы знали, какую роль он может играть. Не то чтобы так получилось. Стало ясно, чего я хочу от него, я говорил об этом и хочу, чтобы он был с нами. В конце концов, думаю, он поедет с нами на чемпионат мира. Он заслуживает признания, и где бы он ни пошел, он оставит имидж аргентинского футбола хорошо и с четкой ролью. Я хочу, чтобы вы были рядом со своими товарищами по команде. Пусть он принесет нам все, что могло произойти на чемпионате мира, близко к игрокам. В тренерском штабе есть люди, которые близки к футболистам, но с человеком такого калибра, который каждый день яснее и из хорошего источника, для нас это важно. И в качестве изображения я не думаю, что лучше».

Его воссоединение с Пекерманом: «Немного странно, что мне приходится сталкиваться с ним, зная, что он представлял для меня и ребят, которые находятся в тренерском штабе с тем молодежным процессом. Мы пытаемся сделать то же самое сейчас, со старшими и несовершеннолетними. Мы будем вечно благодарны, помимо футбола, на улице. Приятно встретиться с вами. Я его обниму. Это ознаменовало собой эпоху, как у подростков, так и у пожилых людей, и сегодня мы стараемся делать то же самое. Пусть нет разницы в обращении с игроком из U17 или мейджора».

Почему он решил процитировать нескольких юношей: «Этим ребятам, сколько бы они ни играли со сборной, не заблокированы от игры с нами. Здесь нет никакой блокировки. Мы хотим, чтобы они тренировались с U20, с самой высокой, и до следующего звонка они будут следовать. Но пока они не достигнут совершеннолетия, их нельзя заблокировать. Идея не в этом. Это ребята, которые, как мы думаем, могут дать нам скачок в качестве. Решение будет за ними, даже если завтра они сыграют на минутку. Учитывая их условия, мы не можем смотреть в другую сторону, и мы должны воспользоваться тем, что они могут играть в национальной сборной. Мы очень довольны тем, как они были предоставлены. Наша идея заключается в том, что они знают, какая атмосфера в сборной».

Скалони во время тренировки сборной Аргентины (REUTERS/Агустин Маркариан)

Возможность тренироваться в Европе в середине года: «Наша идея заключается в том, чтобы, как только лиги закончатся, иметь возможность тренироваться шесть, семь дней и посмотреть, с каким соперником мы сможем играть. Следует также иметь в виду, что мальчики родом из очень долгого сезона. Вы должны играть с этим, тренироваться и отдыхать мальчиков. Бесполезно концентрировать их в течение 25 дней. Мы поиграем с этим».

Чего вы ожидаете от жеребьевки чемпионата мира: «В тренерском штабе есть тот, у которого есть программа, и она меняет вас. Невозможно, чтобы в конце розыгрыша было написано «Это хорошо». Нам нужно подождать, пока это произойдет. Играть в нее — уникальный случай. Важно хорошо приехать и знать, чего мы хотим. Надеюсь, мы сразу выйдем в 1/8 финала (смеется)».

Отсутствие Лаутаро Мартинеса: «Статистика Лаутаро нормальна для него, потому что он наш 9. Что касается голов, то команда в порядке. Что касается замены, мы знаем, что у нас есть разные варианты. В зависимости от того, что мы хотим в каждой игре. Это не то, о чем мы беспокоимся. Подумай о том, что может случиться, если они не будут... Вот как у нас все хорошо, с заменами тоже. Завтра у других появится возможность показать, что команда идет хорошо»

Как поживает Месси после исключения из ПСЖ: «Ему комфортно, он в порядке. Пусть он ассимилирует группу, которая является еще одной. Что касается ситуации в их команде, думаю, ПСЖ сыграл хорошо и доминировал в матче. Он остался вне Лиги чемпионов, он не играл плохо, но на том стадионе бывают моменты, когда одного достаточно, чтобы все изменилось. Думаю, ситуация на него не влияет, и завтра у него есть возможность попрощаться с Аргентиной наилучшим образом, надеясь, что будущее будет лучше».

Игра в Италии в июне: «Это хороший тест. Это одна из лучших команд, которая сейчас играет на сложном стопе. Тем не менее, он один из лучших в мире. Для нас очень важно не оценивать, где мы находимся, а конкурировать. Для нас это стимулирует. Мы уже анализируем, как они играют, зная, что это хороший тест»

Резюме процесса в Аргентине: «Идея заключалась в том, чтобы игроки присоединились к национальной сборной. Пусть каждый почувствует себя уверенными в том, что он может играть в национальной сборной. После этого список может не хватить, но они думают, что это может произойти в первые шесть месяцев. Затем наступил Кубок Америки 2019 года, который, я думаю, у нас был хороший чемпионат, а затем изменился способ игры: сначала мы были более вертикальными, но сегодня команда играет точно так же. Заслуга в том, что узнав, с какими футболистами сборная играла лучше всех. Сегодня все знают, во что играет национальная сборная. Больше медалей на нас не так много».

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