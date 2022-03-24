Метод в WhatsApp, чтобы узнать, отслеживает ли контакт мое местоположение в режиме реального времени

Иногда люди делятся своим местоположением в WhatsApp в режиме реального времени для работы, безопасности или для того, чтобы быстрее записаться на прием, но не во всех случаях эта информация используется правильно.

Далее Infobae покажет, как узнать, имеет ли кто-либо из ваших контактов такой доступ и отслеживает каждое его перемещение.

Прежде чем мы начнем, необходимо объяснить разницу между текущим местоположением и местоположением WhatsApp в реальном времени: первый - это фиксированная точка, именно тогда, когда он был отправлен; а во-вторых, это позволит отправителю узнать, куда направляется человек, который поделился своим местоположением, как если бы это был GPS в движении.

При публикации местоположения в реальном времени вы можете выбрать до трех вариантов: чтобы местоположение было известно каждую секунду не менее 15 минут, час или до 8 часов. Если выбран один из двух последних способов, кто-то может следить за их движениями без его ведома.

Местоположение WhatsApp в реальном времени. (фото: Xataka Андроид)

Как узнать, следили ли за кем-то или есть ли у него личное местоположение в режиме реального времени в WhatsApp

- Во-первых, убедитесь, что WhatsApp не имеет ожидающих обновлений в магазине Google Play на Android или Магазин приложений iOS.

- Теперь откройте приложение и нажмите значок трех вертикальных точек, расположенных в правом верхнем углу.

- Для телефонов iPhone нажмите «Настройки», которые могут быть расположены со значком шестерни или шестерни.

- Теперь перейдите в раздел Настройки > Учетная запись > Конфиденциальность.

- Здесь нажмите на раздел «Местоположение в реальном времени».

- Все люди, которым было предоставлено местоположение, будут отображаться в режиме реального времени, это означает, что эти контакты всегда знают, где вы находитесь.

- Просто нажмите на красную кнопку под названием Stop Sharing, и все, местоположение автоматически исчезнет.

Прекратите делиться местоположением WhatsApp в реальном (фото: христианский блог DvE)

Наконец, если у вас возникли проблемы с WhatsApp и о них нужно сообщить, вы можете отправить электронное письмо на свой контактный адрес электронной почты: smb_web@support.whatsapp.com или android_web@support.whatsapp.com. Этот же запрос также можно сделать с iPhone через эксклюзивный сервис для iOS.

Как узнать, с кем больше всего разговаривает ваш партнер или друзья в WhatsApp

У каждого пользователя есть свои любимые чаты с людьми, с которыми он разговаривает чаще всего, однако некоторым из них может быть любопытно.

Meta гарантирует сквозное шифрование разговоров между пользователями; это означает, что никто, даже Meta, не сможет увидеть содержимое чатов.

Однако некоторые пользователи нашли способ узнать, с кем чаще всего разговаривает их партнер, друг или кто-либо еще. Таким образом, несмотря на то, что они не смогут смотреть выступления, они смогут узнать, с кем они проводят больше всего времени на платформе.

Узнайте, с кем разговаривает человек в WhatsApp. (фото: В паре)

Следует отметить, что нет необходимости загружать второе приложение. Конечно, для этого требуется мобильный телефон другого человека в течение нескольких минут:

-Сначала вы должны убедиться, что у вас установлена последняя версия приложения, если у вас ее нет, вы можете загрузить ее из своего магазина приложений (App Store или Play Store).

-Откройте приложение и перейдите в Настройки.

-Введите хранилище и данные.

-Там вы должны увидеть вкладку Управление хранилищем.

-Список всех людей, с которыми общается ваш партнер или друг, будет отображаться в порядке.

-Все они будут различаться по размеру из-за видео или фотографий, которыми поделились пользователи. Скорее всего, у вас больше всего общих файлов.

Следует подчеркнуть, что этот трюк может быть вводящим в заблуждение и сложным, поскольку для этого требуется несколько минут с мобильным телефоном другого человека. В этом случае лучше спросить непосредственно перед входом в этот профиль WhatsApp.

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