Роскошные часы стоимостью почти 600 тысяч песо с Алехандро Шпейцером позировали с Икером Касильясом

Алехандро Шпайцер начал свою актерскую карьеру в очень молодом возрасте на Televisa, когда снимал такие сериалы, как Райито де Луз или Эми, девушка с синим рюкзаком. Однако за эти годы его карьера поднялась до такого уровня, что он совершил международный скачок и в настоящее время потирает плечи с великие мировые знаменитости.

По этому случаю мексиканец отправился в Рим, Италия, поскольку он является послом бренда Bvlgari, а во время празднования десятой годовщины коллекции Octo познакомился с такими известными знаменитостями, как бывший футболист Икер Касильяс, Эмили в Париже, актер Люсьен Лавиконт и другие.

Именно через свой Instagram Шпейтцер удивил своих подписчиков, не только позируя с испанским вратарем, но и своим роскошным нарядом, оставив открытыми рты не одного интернет-пользователя.

Мексиканец позировал с Икером Касильясом (Фото: Instagram @alejandrospeitzer)

На серии фотографий, которыми поделился главный герой Oscuro Deseo, его можно увидеть в темно-синем костюме Boss, белой рубашке, туфлях Manolo Blahnik и простых штанах.

Несмотря на элегантность ансамбля, часы Bvlgari модели Octo Finissimo Skeleton полностью привлекли внимание, поскольку их детали с архитектурной элегантностью выделяли Alexander.

Следует отметить, что это изделие стоит около 569 тысяч 607 песо, оно выпущено ограниченным тиражом, поэтому в наличии всего 180, и оно изготовлено из черной керамики. Кроме того, он имеет диаметр 40 миллиметров, а форма корпуса восьмиугольная. Одной из особенностей этих часов является то, что они позволяют видеть внутреннюю работу, водонепроницаемы до 30 метров и имеют ажурные счетчики с красным контуром.

Часы выпущены ограниченным тиражом (Фото: Instagram @Bulgari)

Но не на этом наряд Спитцера закончился, как он позировал с другими аксессуарами. В общей публикации вы можете увидеть актера с кольцом также от Bvlgari модели B.zero1, которая стоит 41 тысячу 100 песо.

Это украшение украшено двумя кольцами из розового золота 18 карат с матовой черной керамикой, а дизайн вдохновлен римским Колизеем. Он классифицируется как предмет унисекс, который стремится выйти за рамки условностей и жанров.

Перед изображениями пользователи не заставили себя долго реагировать и отправляли всевозможные сообщения поддержки мексиканцам.

Кольцо можно получить в интернет-магазине (Фото: Instagram @Bulgari)

«Как варварски», «мы можем умереть с миром», «как красиво», «я люблю тебя» - вот некоторые из упоминаний, которые он получил.

Стоит помнить, что в 2021 году Алехандро Шпайцер вошел в список самых красивых знаменитостей мира. Актера приравняли к таким звездам, как Гарри Стайлз, Генри Кэвил и Тимоти Шаламе. В этом году Speitzer был единственным представителем Мексики в списке 100 самых красивых лиц.

Топ был организован журналом TC Candler. Позиции присуждаются по результатам общественного голосования, кроме того, были переоценены данные других СМИ. Модель также заняла 79-е место, обойдя таких личностей, как Криштиану Роналду, Зак Эфрон, Марио Касас и музыкант Пабло Альборан.

Список был обнародован на канале журнала на YouTube. Помимо упоминания их числа в знаменитом топе, он также выделялся, если их рассматривали в предыдущих изданиях, Speitzer появлялся два года подряд.

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