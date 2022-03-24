Tesla сталкивается с отказом перед вечеринкой по открытию гигантской фабрики

(Bloomberg) — Tesla Inc. сталкивается с противодействием со стороны общественных и экологических групп по поводу своего плана провести вечеринку на 15 000 человек в ознаменование открытия своей гигафабрики в Остине.

Согласно

планам, представленным в округе Трэвис, который охватывает Остин, компания планирует предложить экскурсии по объекту площадью 74 гектара, еду и две сцены с живой музыкой на мероприятии, посвященном только приглашениям, 7 апреля. Чиновники дали разрешение во вторник даже после того, как заслушали показания некоторых обеспокоенных соседей.

Пол ДиФиоре, представитель охраны реки Колорадо и базирующейся в Остине группы по защите окружающей среды PODER, назвал в качестве проблем шум, перекрытые дороги, строительную пыль и загрязнение воды.

«Это торжественное открытие не заменит реальной приверженности обществу», — сказал ДиФиоре. «Я призываю вас рассмотреть вопрос об отказе от этого разрешения и заставить Tesla отложить празднование до тех пор, пока они не начнут относиться к общине в округе Ист-Тревис не только как к рабочей силе Илона Маска, но и как к соседям и партнерам».

Маск, генеральный директор Tesla, имеет несколько операций в штате Лоун Стар, недавно переехал туда и перенес штаб-квартиру Tesla в Остин в прошлом году. В Браунсвилле его компания SpaceX помогла оживить местную экономику, но она также вызвала сопротивление со стороны некоторых жителей, которые возмущаются притоком богатства и ростом цен на недвижимость, который она принесла с собой.

Tesla не ответила на сообщение с просьбой прокомментировать.

Во вторник компания организовала торжественное открытие своего первого европейского завода, расположенного на окраине Берлина. Полиция удалила по крайней мере одного протестующего, который блокировал дорогу во время демонстрации против воздействия завода на окружающую среду.

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