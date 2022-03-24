Санчес попросит НАТО и ЕС укрепить единство в ответ на Путина

Мадрид, 24 марта Глава правительства Педро Санчес отправится в Брюссель в этот четверг для участия в саммитах НАТО и Европейского союза с участием президента США Джо Байдена, где он потребует от обоих укрепления своего единства в качестве лучшего ответа Владимиру Путину. Европейский саммит планировался на некоторое время, но в связи с войной в Украине в тот же день было созвано внеочередное заседание Атлантического альянса. Байден примет участие в нем, затем примет участие во встрече G7, а затем будет присутствовать в начале саммита сообщества. Все это с целью демонстрации единства перед Путиным, единство, которое, как подчеркивает испанское правительство, должно еще больше укрепиться в результате встреч, запланированных в Брюсселе. В первом из них НАТО (в котором президент Украины Владимир Зеленский выступит в режиме видеоконференции) Санчес, согласно правительственным источникам, выступит с конкретными предложениями и ратифицирует «непоколебимую» приверженность Испании Североатлантическому союзу. Тем более что в конце июня в Мадриде пройдет очередной очередной саммит НАТО, на котором будет утверждена новая стратегическая концепция организации. Ожидается, что встреча между Санчесом и Байденом не состоится, кроме того факта, что они совпадут во время встречи, и особой роли, которую сыграл глава правительства в проведении этого предстоящего саммита. В своем выступлении председатель правительства вновь заявит о своей готовности открыть дебаты в испанском обществе и с различными политическими силами в целях увеличения расходов на оборону. Намерение состоит в том, чтобы постепенно перейти к 2% ВВП в оборонных расходах, как было предложено на саммите НАТО в Уэльсе, хотя на данный момент ожидается, что правительство достигнет 1,22 или 1,24 к 2024 году. Как он намерен предложить на саммите в Мадриде, Санчес обратит внимание на необходимость укрепления не только восточного фланга перед лицом угрозы со стороны России, но и южного фланга НАТО, особенно для того, чтобы обратить внимание на Сахель и где растет российское присутствие. Призыв к укреплению единства также будет присутствовать в речи Санчеса на последующем саммите Европейского Союза, который в первый день будет посвящен анализу различных аспектов войны в Украине. Лишь на следующий день, в пятницу, европейские лидеры рассмотрят то, что считается главным вопросом Совета, - принятие мер, направленных на сдерживание стоимости энергии. В ходе этих дебатов правительственные источники говорят, что Санчес убедится в том, что будет достигнуто соглашение, которое позволит решить проблему высоких цен на электроэнергию, и будет защищать свои предложения по этому поводу, но без рассмотрения возможности наложения вето на решения саммита.