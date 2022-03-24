Санчес призывает Китай играть «конструктивную» роль в украинской войне

Брюссель, 24 марта Президент правительства Испании Педро Санчес в этот четверг призвал Китай играть «конструктивную» роль в урегулировании украинской войны, которая исполняется месяц с момента российского вторжения. Санчес обратился с таким призывом к Китаю в заявлениях по прибытии на внеочередной саммит НАТО, в котором анализируется ответ, который союзники должны продолжать давать на российское вторжение в Украину. Отношение Китая к конфликту — один из вопросов, который лидеры союзников, включая президента США Джо Байдена, обсудят на саммите. Столкнувшись с этим, глава испанской исполнительной власти заверил, что Испания будет защищать всякий раз, когда у этой страны будет конструктивный подход к поиску решения. Санчес передал солидарность Испании с Украиной через месяц после начала «незаконной, несправедливой и совершенно неоправданной войны Владимира Путина». В четверг саммит заявил, что он послужит усилению ответных мер на войну, и в этом контексте перечислил ряд аспектов, которые он считает ключевыми. Первое из них — это требование, чтобы Путин прекратил вторжение, вывел свои войска из Украины и вернулся к международно признанным границам Российской Федерации. «К сожалению, этого не происходит, и это означает гибель людей, взрывы, ранения и тот факт, что на территории Украины находится более 3,5 миллионов беженцев и более 2 миллионов перемещенных лиц», - добавил он. Настаивая на необходимости продолжать проявлять солидарность с Украиной, как НАТО, так и ЕС, а также различными государствами, он выступил за анализ того, как увеличить потенциал сдерживания и как его финансировать. Он добавил, как подготовить помощь странам, которые принимают потоки беженцев и которые серьезно ослабили институциональные структуры, такие как Молдова, которая с населением 2,6 миллиона человек принимает около 360 000 граждан Украины. Санчес напомнил, что Испания уже помогает Молдове, принимая некоторых беженцев, которые первоначально переехали туда.