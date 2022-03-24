Россия и Украина обменялись пятидесятью военнопленными

Львов (Украина), 24 марта Россия и Украина провели в четверг первый крупный обмен военнопленными с начала российского наступления месяц назад, в ходе которого с каждой стороны было освобождено по десять солдат и в общей сложности 30 гражданских моряков. Об этом сообщила в сети Telegram заместитель премьер-министра и ответственный за реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Укринформ. «Сегодня по распоряжению президента Зеленского состоялся первый полный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных захватчиков мы вывезли 10 наших военных», - сказал он. По словам Верещука, также сегодня в Россию были отправлены 11 российских моряков, мирных жителей, которых спасли с затонувшего корабля под Одессой. В ходе этого обмена 19 украинских гражданских моряков вернулись домой со спасательного корабля «Сапфир», захваченного российскими войсками при попытке вывести украинские войска с острова Змеиный. По условиям обмена спасательное судно также будет возвращено в Украину и отправлено в порт Турции. ШЕФ сга-вх/объявления