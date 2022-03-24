Доходы от товаров и услуг упали на 2% в месячном исчислении: Inegi

MEX5367. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/02/2021.- La ciudadana Sandra Cerón lleva un cilindro de oxígeno hacia una estación de recarga el 19 de febrero de 2021, en Ciudad de México (México). Ciudad de México se ha colocado como el principal foco rojo de la epidemia en el país con los 533.825 contagios acumulados y las 33.382 muertes registradas hasta el viernes con un complicado factor de riesgo: la alta densidad de población que complica el control de los contagios. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

В этот четверг Национальный институт статистики и географии (Inegi) опубликовал результаты Ежемесячного обследования услуг (EMS), результаты которого показали, что общий реальный доход от поставок товаров и услуг от частных нефинансовых услуг снизился на 2% по тарифу ежемесячно.

Инеги пояснила, что в январе прошлого года в месячном выражении реальное общее вознаграждение увеличилось на 1,5 процента, общее число занятых сотрудников составило 1 процент, а общие расходы на потребление товаров и услуг снизились на 1,6 процента

В отчете Национальный институт статистики и географии уточнил, что в течение первого месяца года и в годовом исчислении совокупный индекс совокупного реального дохода от поставок товаров и услуг вырос на 6,8%, общие расходы на потребление товаров и услуг выросли на 5,1%, индекс совокупного вознаграждения увеличился на 5,1%, общий индекс вознаграждения снизился на 19 процентов, а общий индекс заработной платы снизился на 14,5 процента с учетом сезонных корректировок.

Руководители INEGI могут поддерживать зарплату на 40 процентов выше, чем зарабатывает президент Республики (Фото: Куартоскуро)

В то время как в сезонно скорректированных цифрах Inegi сообщила, что в январе 2022 года и по сравнению с декабрем 2021 года общие реальные доходы от поставок товаров и услуг от частных нефинансовых услуг снизились на 2%, реальное общее вознаграждение увеличилось на 1,5%, общий объем занятого персонала увеличился на 1% и общие расходы на потребление товаров и услуг снизились на 1,6%.

Секторы частных нефинансовых услуг, общие доходы которых выросли в январе 2022 года: транспорт, почта и хранение (2,4% по сравнению с декабрем 2021 года и 25,5% по сравнению с январем 2021 года); услуги здравоохранения и социальной помощи (1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как снижение на 3,2% по сравнению с январем 2021 года); образовательные услуги (1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и изменение на 14,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года).

Напротив, секторы нефинансовых частных услуг, в которых в январе 2022 года наблюдался самый низкий рост общих доходов, были: профессиональные, научные и технические услуги, колебания которых составили -7,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снижение на -1,2% по сравнению с январем 2021 года).

Согласно ежемесячному исследованию услуг (EMS), проведенному INEGI, общие реальные доходы от поставки товаров и услуг частных нефинансовых услуг снизились на 2% в месяц (график: Inegi)

Еще одна частная нефинансовая услуга, которая повлияла на общий доход, - это услуги в сфере недвижимости и аренды движимого и нематериального имущества, которые упали на -4,0% по сравнению с предыдущим месяцем, но на 12,3% по сравнению с январем 2021 года.

С другой стороны, в этот четверг Inegi объявила о выпуске Национального индекса потребительских цен (INPC), который продолжает тенденцию к росту.

Он пояснил, что в первой половине марта 2022 года общая инфляция выросла на 0,48% по сравнению с предыдущими двумя неделями, поэтому годовая ставка составила 7,29%.

Он пояснил, что цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 0,24%, энергоносители и тарифы, утвержденные правительством, на 1,35% по двухнедельной ставке.

Фото: REUTERS/Луис Кортес/Архив

Общий рост цен составил 0,48% по сравнению с последней половиной февраля, что составляет менее 0,52%, прогнозируемый некоторыми аналитиками.

Базовая инфляция, которая исключает цены на самые волатильные продукты, выросла на 0,35% раз в две недели и 6,68% в год. Это увеличение также немного ниже ожидаемого рынком.

Однако цены продолжают расти более высокими темпами, чем в среднем за последние 10 лет.

Среди продуктов, цены на которые немного выросли, были отечественный газ LP, низкооктановый бензин, электричество, воздушный транспорт, в то время как в продовольствии наблюдались колебания в сторону повышения по тортилье, яйцам, луку, авокадо, а также ресторанам.

Напротив, такие продукты, как лимон, курица, картофель и чайот, имели несколько низкие цены.

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