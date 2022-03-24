Доходы от товаров и услуг упали на 2% в месячном исчислении: Inegi

В этот четверг Национальный институт статистики и географии (Inegi) опубликовал результаты Ежемесячного обследования услуг (EMS), результаты которого показали, что общий реальный доход от поставок товаров и услуг от частных нефинансовых услуг снизился на 2% по тарифу ежемесячно.
Инеги пояснила, что в январе прошлого года в месячном выражении реальное общее вознаграждение увеличилось на 1,5 процента, общее число занятых сотрудников составило 1 процент, а общие расходы на потребление товаров и услуг снизились на 1,6 процента
В отчете Национальный институт статистики и географии уточнил, что в течение первого месяца года и в годовом исчислении совокупный индекс совокупного реального дохода от поставок товаров и услуг вырос на 6,8%, общие расходы на потребление товаров и услуг выросли на 5,1%, индекс совокупного вознаграждения увеличился на 5,1%, общий индекс вознаграждения снизился на 19 процентов, а общий индекс заработной платы снизился на 14,5 процента с учетом сезонных корректировок.
В то время как в сезонно скорректированных цифрах Inegi сообщила, что в январе 2022 года и по сравнению с декабрем 2021 года общие реальные доходы от поставок товаров и услуг от частных нефинансовых услуг снизились на 2%, реальное общее вознаграждение увеличилось на 1,5%, общий объем занятого персонала увеличился на 1% и общие расходы на потребление товаров и услуг снизились на 1,6%.
Секторы частных нефинансовых услуг, общие доходы которых выросли в январе 2022 года: транспорт, почта и хранение (2,4% по сравнению с декабрем 2021 года и 25,5% по сравнению с январем 2021 года); услуги здравоохранения и социальной помощи (1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как снижение на 3,2% по сравнению с январем 2021 года); образовательные услуги (1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и изменение на 14,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года).
Напротив, секторы нефинансовых частных услуг, в которых в январе 2022 года наблюдался самый низкий рост общих доходов, были: профессиональные, научные и технические услуги, колебания которых составили -7,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снижение на -1,2% по сравнению с январем 2021 года).
Еще одна частная нефинансовая услуга, которая повлияла на общий доход, - это услуги в сфере недвижимости и аренды движимого и нематериального имущества, которые упали на -4,0% по сравнению с предыдущим месяцем, но на 12,3% по сравнению с январем 2021 года.
С другой стороны, в этот четверг Inegi объявила о выпуске Национального индекса потребительских цен (INPC), который продолжает тенденцию к росту.
Он пояснил, что в первой половине марта 2022 года общая инфляция выросла на 0,48% по сравнению с предыдущими двумя неделями, поэтому годовая ставка составила 7,29%.
Он пояснил, что цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 0,24%, энергоносители и тарифы, утвержденные правительством, на 1,35% по двухнедельной ставке.
Общий рост цен составил 0,48% по сравнению с последней половиной февраля, что составляет менее 0,52%, прогнозируемый некоторыми аналитиками.
Базовая инфляция, которая исключает цены на самые волатильные продукты, выросла на 0,35% раз в две недели и 6,68% в год. Это увеличение также немного ниже ожидаемого рынком.
Однако цены продолжают расти более высокими темпами, чем в среднем за последние 10 лет.
Среди продуктов, цены на которые немного выросли, были отечественный газ LP, низкооктановый бензин, электричество, воздушный транспорт, в то время как в продовольствии наблюдались колебания в сторону повышения по тортилье, яйцам, луку, авокадо, а также ресторанам.
Напротив, такие продукты, как лимон, курица, картофель и чайот, имели несколько низкие цены.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: