Профиль четвертого этапа Вуэльты Каталонии 2022 года, ключевого дня для Наиро и Игиты

Четвертый этап испанских соревнований станет самым важным днем для достижения позиции в общем зачете, максимально отдаляя прямых соперников. Это то, что придется сделать двум колумбийцам, если они захотят завоевать чемпионский титул в следующее воскресенье, в день окончания гонки.

В этот день ожидается, что в горе будет великая битва. поэтому иметь на вершине славных и как можно больше людей, чтобы контролировать жребий, будет важно, с одной стороны, навести порядок у соперников, а с другой стороны, сэкономить как можно больше энергии на конец.

Накануне Наиро показал хорошую игру, заняв третье место сразу после Бена О'Коннора из Ag2r Citröen, который выиграл фракцию, и испанца Хуана Аюсо из команды ОАЭ Emirates.

Это говорит о том, что боясенс в этот день находится в отличном состоянии и является одним из фаворитов согласно статистике, собранной некоторыми учетными записями Twitter, посвященными прогнозированию велосипедных соревнований.

Среди статистики в топ-20 входят Эстебан Чавес из EF Education EasyPost и Серхио Игита из Бора Хансгроэ, которые также могут удивить в конце дня, поскольку их также видели в хороших условиях на горе.

Особенно чемпион страны по шоссейным дорогам Серхио Игита, потому что в прошлый день он вошел в то же время, что и Наиро Кинтана, на 4-е место, опередив других соперников, чтобы получить такое же место в общем зачете.

В этот день местность будет непростой, бегунам придется очень внимательно относиться ко всем движениям своих соперников, но в дополнение к этому они должны быть осторожны на спусках, которые становятся довольно сложными,

Маршрут будет пролегать из Сео-де-Уржель и Бой-Тауль на протяжении 166,7 км, где пелотону предстоит преодолеть три первоклассных горных перевала и два промежуточных спринта, распределенных по всему профилю каталонского соревнования.

Колумбийцы стартуют в качестве фаворитов на четвертом этапе Вуэльты Каталонии 2022 года. Изображение взято с сайта ProcyclingStats

Конец будет в небольшой группе бегунов, хотя может случиться так, что финиш принесет пользу бегуну, чтобы приехать в одиночку. Это не будет взрывным замыканием, поэтому спринт между альпинистами можно исключить.

Другими фаворитами этого горного дня будут Ричард Карапас из Ineos Grenadiers, Жоао Алмейда из команды ОАЭ Emirates, Иван Рамиро Соса из команды Movistar, который участвовал в гонке, помогая своему лидеру Алехандро Вальверде, который также может стать дополнительным победителем на этом этапе королевы.

Несомненно, колумбийцы будут бороться в этот четверг, поэтому трансляцию сцены по телевидению RCN, единственному каналу, уполномоченному представлять испанский раунд, нельзя пропустить.

Между тем, следующие дни также будут иметь высокий уровень сложности, так как местность предлагает все, и знание того, как пройти эти трассы, чтобы оставаться в числе лучших в гонке по прибытии в Барселону, будет высокой ценой, которая будет взиматься, когда вы выиграете или окажетесь впереди сегодня.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: