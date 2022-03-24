Португалия: гол Отавио со счетом 1:0 против Турции в утешительном матче на ЧМ-2022 в Катаре

Португалия выиграла со счетом 1:0 против Турции на стадионе Estadio do Dragao за последний шанс попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Это связано с голом полузащитника Отавио, который появился в зоне соперника, чтобы воспользоваться отскоком на клюшке. Полное безумие.

ПОРТУГАЛИЯ ПРОТИВ ТУРЦИИ ДЛЯ КАТАРА 2022 REPESCA

Криштиану Роналду не хочет остаться в стороне от чемпионата мира в Катаре 2022 года И хотя он не смог на групповом этапе, он делает все возможное в утешительном поединке, где ему придется выиграть 2 матча, чтобы получить квалификацию. Сначала он должен превзойти Турцию как местный житель.

За пределами Лиги чемпионов CR7 сделает все возможное, чтобы не пропустить еще один важный международный чемпионат. В 37 лет нападающий стремится продолжать творить историю, основываясь на голах и матчах. Если он будет ликвидирован сегодня, это станет серьезным ударом по его настоящему.

У Португалии отличная команда, помимо Криштиану Роналду. Среди них есть Жоао Феликс, Бруно Фернандес, Данило Перейра, Диого Жота и другие. Вот почему в предыдущем он является кандидатом против своего дежурного соперника. И он будет иметь массовую поддержку своих поклонников.

Но нельзя доверять Турции, которая, хотя и не имеет выдающихся цифр, является сложной командой в Европе. Он может попасть за стол, если покинет команду «luso» на поле. В такой встрече может случиться все, что угодно.