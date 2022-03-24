Перу против Уругвая: перепродажа билетов взлетела до 1200 долларов перед матчем плей-офф

Монтевидео захватил настоящий бело-красный прилив, насчитывающий более трех тысяч фанатов, которые сделали все, чтобы иметь возможность сопровождать Национальная сборная Перу в важном матче против Уругвая сегодня на Сентенарио стадион.

Тем не менее, многие путешествовали по приключениям с несколькими долларами в карманах, но без долгожданного входа, который позволяет им находиться на трибунах стадиона, где сегодня с 18:30 ( Перуанское время) состоится в матче за 17-й день квалификации Катара.

Цена билетов для поклонников биколора составляла 300 долларов США, но, ожидая, что перуанцы их получат, реселлеры пользуются моментом, предлагая билеты от 600 до 1200 долларов, что делает невозможным для многих оплату.

Так обстоит дело с культовым израильским фанатом, который отправился в Монтевидео после продажи некоторых вещей и взятия кредита, поэтому в уругвайском городе он продает маски для оплаты своих расходов на чужбине и оплаты своего отеля.

Однако он ждет, когда кто-то «подарит» ему билет, чтобы он мог болеть за перуанскую сборную с трибун Centennial, иначе он останется на открытом воздухе со многими другими болельщиками, которые также устроят двухцветную вечеринку.

ОН ОТМЕНИЛ СВАДЬБУ, И ОНИ ЗАКОНЧИЛИ ЕЕ

Этот поединок также оставляет нам истории фанатов, которые готовы даже невообразимое, чтобы пропустить любую игру «команды всех», и это в случае молодой фанат, который отменил свадьбу и продал обручальное кольцо, которое собирался подарить своей девушке, чтобы купить ее билеты и билет в Перу - Уругвай.

«Билет на матч стоит 300 долларов, плюс отель и билет. В следующем месяце я собиралась выйти замуж, я уже купила кольцо, и моя девушка узнала об этом», — рассказал фанатка телекамерам America.

«Я сказал своей девушке, что лучше отложить свадьбу, что у меня есть работа в шахте и сегодня (вчера) она узнала, что я в Уругвае», - рассказал молодой фанат, которому пришлось терпеть ярость своего партнера.

«Это кончено со мной, и самое страшное, что я должен был сказать ему правду. Я отложила свадьбу, потому что мне пришлось продать кольцо. Свадьба может быть отложена, но матч с Уругваем не может», - оправдывал он, заявив, что его девушка заблокировала его во всех социальных сетях и не хочет ничего о нем знать.

Другой последователь лидеров Рикардо Гареки решил не ходить на работу, хватать чемодан и отправиться в столицу чарруа. «Извините босс, я иду на игру», - сказал он по национальному телевидению.

Но есть такие, кто отправился в путешествие с понедельника. Они выехали на автобусе из Лимы в Пуно, оттуда прибыли в Боливию и после долгих часов переезда прибыли в Парагвай, где отдохнули несколько часов, снова отправились на транспорте в Буэнос-Айрес и, не теряя времени, взяли отряд, который доставит их в Колонию.

Именно здесь им удается сесть на паром и, наконец, добраться до Монтевидео.

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