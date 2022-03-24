Перу - Уругвай Гамарра: счастливый результат высокой распродажи футболок сборной Перу

Тысячи перуанских болельщиков с нетерпением ждут матча Перу против Уругвая на отборочные матчи Катара-2022. В связи с предпоследним матчем национальной сборной десятки швейцаров из торгового центра Gamarra воспользовались бизнесом футболок команды blanchirroja, куда их купили тысячи перуанцев.

В интервью Андскому агентству президент бизнес-ассоциации Gamarra Peru Сусана Салданья прокомментировала, что есть футболки, которые продаются на 5 подошвах и для взрослых с 8 подошвами.

«Сейчас спрос на футболки очень похож на тот матч, который Перу сыграла против Колумбии (в январе 2022 года), то есть в предыдущие дни продажи рубашек выросли на 10% «, - добавил он.

Салданья также заверил, что заказы на футболки были заказаны из провинции, и по мере приближения даты этот спрос увеличился.

«В провинциях торговцы также возрождаются благодаря продаже футболок, потому что они покупают оптом у предпринимателей-производителей Gamarra и возобновляют свой бизнес в регионах», - сказал он.

«Если Перу выиграет или вытянет Уругвай, спрос, скорее всего, взлетит как минимум на 20%, а у Гамарры есть мощности для быстрого производства, чтобы поставлять рынок Лимы и провинции», - добавил он.

Помимо одежды, другие продаваемые аксессуары являются сувенирами для сопровождения сборной на матчах.

«Есть не только футболки, но и одежда для холодных мест, такая как пальто, шарфы, водолазы и даже очень теплые чулло. Есть также шорты, маски, головные уборы и другие продукты», - сказал он.

В этой связи он указал, что в Гамарре есть разные подсектора, и один из них - спорт, который до пандемии объединил 5000 предпринимателей, но сейчас их около 2000.

«Весь процесс квалификаций помог спортивному сектору торгового центра возобновить свою деятельность, возобновив свою деятельность из-за спроса на матчи, учитывая, что в предыдущие годы не было школьной кампании», - сказал он.

РЕАКТИВАЦИЯ

Торговцы Гамарры выражают свою радость, поскольку они также являются поклонниками бело-красного, а также отметили, что прогресс в отборе помог возродить текстильный спортивный сектор и многие другие секторы, которые были парализованы.

«Это означает возрождение предпринимателей. Это будет важная возможность для тех, кто еще не смог возобновить деятельность, и поддержать и немного вырасти в случае тех, кто уже начал, потому что будет спрос. Производя больше людей, также нанимают, тогда будет больше работы», - сказал Салданья Троме.

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

Некоторые предпочитают самые динамичные и веселые модели футболок, футболки вышли с персонализированными вариантами, и он добавил, что спрос растет медленно, но продвигается.

«Есть поло, шорты, куртки, дайверы, флаги, баннеры, боди, детские кроватки, повязки на голову, маски, кепки, шарфы, потому что они предназначены не только для Лимы, но и в Перу у нас есть все климатические условия», - сказала Вероника Очоа из Confecciones Vozart в галерее René.

«Мы также настраиваем поло с карикатурами Рикардо Гареки, Флореса Орехаса, Куэвы, Замбрано или любого другого дизайна, который хочет клиент», - сказал Роберто Кальмет из VQ Textile Services Peru.





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