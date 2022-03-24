В Перу изъято 3,7 тонны наркотиков за полтора месяца

Лима, 23 марта Власти Перу представили в эту среду 3,7 тонны наркотиков, которые были изъяты в ходе различных операций с 8 февраля, и подтвердили, что они с «большой ответственностью» берут на себя борьбу с незаконным оборотом наркотиков. «Правительство берет на себя борьбу с незаконным оборотом наркотиков с большой ответственностью», — заявил президент Педро Кастильо во время презентации препарата, состоявшейся в штаб-квартире Управления по борьбе с наркотиками (Dirandro) Национальной полиции Перу (PNP) в Лиме. Президент добавил, что изъятие более трех тонн наркотиков «признает действия» Министерства внутренних дел и обязывает правительство активизировать работу ФНП. «Так же, как мы ведем борьбу с наркотиками и незаконным оборотом наркотиков, давайте объединим усилия для борьбы с преступностью. Давайте продолжим работать на благо страны», - сказал он. В этой связи Кастильо утверждал, что необходимо усилить другие меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, такие как уничтожение бассейнов для мацерации листьев коки, сырья для кокаина и тайных взлетно-посадочных полос в Амазонке. Президент присутствовал на презентации лекарств в сопровождении министров внутренних дел Альфонсо Чаварри, обороны Хосе Луиса Гавидиа и развития и социальной интеграции Дина Болуарте. Со своей стороны, глава Dirandro Дени Родригес заявил, что ПНП до сих пор в этом году изъяла в общей сложности 11,1 тонны наркотиков «следуя политике перуанского государства». Последние изъятия включают тайники, изъятые в таких регионах, как тропические леса Амазонас и Лорето, южные районы Куско и Такна и электростанция Уануко. Глава Dirandro добавил, что полиция также использует разведывательные методы для борьбы с отмыванием денег и конфискации имущества наркоторговцев, а также для ликвидации семейных организаций и кланов, занимающихся мелкой торговлей наркотиками.