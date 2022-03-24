Паола Очоа обвиняется в расизме против Франсии Маркес

Утром 24 марта журналистка Паола Очоа вызвала новую полемику после расистского комментария против Франсии Маркес, которая является вице-президентской формулой Густаво Петро для Исторического пакта.

Говоря на Blu Radio о том, кем будет формула вице-президента Федерико Гутьерреса, Очоа сказал, что бывший мэр Медельина выберет мужчину, потому что любой женский профиль будет «очень шестым» по сравнению с Франсией Маркес, женщиной африканского происхождения скромного происхождения.

«Ему придется назвать мужчину, потому что если он получит женщину, он будет выглядеть очень мило, очень мило, очень красиво, очень шесть, по сравнению с Францией», - снисходительно сказал Очоа.

Среди смеха Нестора Умберто Мартинеса и других участников дискуссии Фелипе Сулета поставил под сомнение сравнение Очоа.

Следует напомнить, что журналистка была приближена кампанией Родольфо Эрнандеса, чтобы быть ее вице-президентской формулой, но споры, в которые она оказалась погруженной и которые находятся в конце этой статьи, заставили ее отказаться от стремления.

Паола Очоа ответила, только ретвитнув трель и сказав: «Может, я не буду голосовать за Петро, но я люблю Франсию Маркес». Эти заявления не понравились социальным сетям, так как сотни комментариев в Twitter стали вирусными, обвиняя Паолу Очоа в расизме:

Расистская очоа

Расистская очоа

Расистская очоа

Журналистка прославилась серией полемик на радио и в своих колонках. Один из них был, когда он попросил национальное правительство не отдавать приоритет в вакцинации пожилым людям, сказав: «Есть ли смысл вводить вакцину первым среди тех, кто, скорее всего, умрет?»

Также участник дискуссии на радио продолжал сомневаться в приоритетах, уделяемых пожилым людям, говоря, что если молодые люди и подростки, у которых «вся жизнь впереди», не должны быть вакцинированы первыми, и сказал, что эта идея исходит из предложения The Boston Globe, одной из самых важных газет в Соединенные Штаты, который написал статью под названием «Вакцина самых молодых», в которой он излагает цели этой инициативы: максимизировать эффективность вакцины и минимизировать инфекции.

Как объяснил Очоа в своем тексте, идея заключалась бы в том, чтобы «миллениалы», родившиеся между 1980 и 1993 годами, и поколение Z, которые идут с 93 по 2000 год, в первом ряду, «две большие группы бессимптомных пациентов и тех, кто наиболее ответственен за распространение вируса по всему земному шару». Кроме того, он сказал, что дни вакцинации могут быть проведены в школах, университетах, монастырях и кампусах, что упростит и удешевит расходы и препятствия по всей стране.

«Это положит конец «covid-вечеринкам» и подпольным румбасам, в то время как индустрия ночной жизни - бары, дискотеки, кинотеатры, театры и рестораны - будет по-новому», и предлагает этим пространствам изменить свой распорядок дня, чтобы принимать молодых людей, которые уже получили вакцину, Правительство не говорит о какой-либо возможности дискриминации из-за того, кто имеет или не имеет вакцины.

В июне 2021 года Очоа заявила, что в некоторых районах считается, что грудное молоко в течение одного или двух лет происходит из слаборазвитых стран. Выступая перед станцией, журналист защитил молоко в банке и заверил, что нет единой истины и что преимущество грудного молока заключается в том, что «оно очень экономично».

У меня четверо детей, трое родились здесь, а один родился там (США), и тот, кто родился там, сказал нам педиатру, что мы должны начать давать ему сухое молоко через три месяца, потому что это молоко очень обогащено, в них много аминокислот, минералов, витаминов и тому подобное то, что он делает, это то, что дети могут развиваться гораздо быстрее в размерах.

Но один из самых больших и резонансных споров произошел во время национальной забастовки 2021 года, когда Очоа спросил одного из самых важных лидеров Буэнавентуры, Леонарда Рентериа, не думает ли он, что блокирование моста, через который ввозилось 60% товаров, является непоправимым ущербом для страны. Эта позиция вызвала у него гневный отклик молодого художника, который сказал ему: «Непоправимо для кого, журналист? (...) Единственное, что вас интересует, из того, что я только что услышал, это то, что товары приходят и уходят. Но кто думает о чернокожих и чернокожих, коренных народах, метисах, которые здесь работают, чтобы у вас были все удобства в ваших домах? Кто об этом думает? Значит, мы должны работать за счет чего-либо?»

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