Ортега назначает новых послов Никарагуа в Аргентине и Венесуэле

Манагуа, 24 марта Президент Никарагуа Даниэль Ортега назначил новых послов в правительствах Аргентины и Венесуэлы в четверг, последний из ее главных союзников. Президентским указом 43-2022 Ортега назначил Карлоса Антонио Миденсе, который был дипломатическим представителем в Испании, чрезвычайным и полномочным послом Никарагуа в Аргентинской Республике, базирующейся в Буэнос-Айресе, на должность чрезвычайного и полномочного представителя Никарагуа посол в Аргентинской Республике, базирующийся в Буэнос-Айресе. Миденс, который был послом Манагуа в Мадриде с сентября 2016 года, был отозван с этой должности президентом Ортегой на прошлой неделе на том основании, что Королевство Испания оказывало на него давление и угрожало «вмешательством», что сделало осуществление дипломатической работы «невозможным». Между тем президентским соглашением 46-2022 президент Сандиниста назначил Орландо Хосе Гомеса Самора чрезвычайным и полномочным послом Никарагуа при правительстве Боливарианской Республики Венесуэла. Гомес Самора является послом Никарагуа в Аргентине с февраля 2020 года. Назначение обоих послов Никарагуа должно быть утверждено Национальной ассамблеей (парламентом), где сандинисты и их союзники составляют абсолютное большинство. Президент также отменил назначение Яоски Кальдерон Мартин послом Никарагуа в Венесуэле, который был назначен с июля 2020 года. С другой стороны, Ортега назначил бывшего партизана и бывшего заместителя Орландо Хосе Тарденсилью Эспиносу советником президента Республики по вопросам политики и международных отношений. Две недели назад Тарденсилья был постоянным представителем Никарагуа в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла при ООН и других международных организациях, базирующихся в Женеве, Швейцария. лфп/ав/дмт