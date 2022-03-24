Северокорейская ракета упала в 150 км от побережья Хоккайдо на севере Японии

Токио, 24 марта Ракета, запущенная сегодня Северной Кореей, упала в Японском море примерно в 150 километрах от побережья Хоккайдо, к северу от Японского архипелага, как сообщило министерство обороны Японии о новом испытании Пхеньяна, которое, как полагают, было межконтинентальный баллистический снаряд (МБР). Ракета попала в воды в исключительной экономической зоне Японии (ИЭЗ) к западу от полуострова Тосима (префектура Хоккайдо) в 15.44 по местному времени (6.44 по Гринвичу), сообщил СМИ заместитель министра обороны Макото Оники. Замминистра отметил, что ракета пролетела бы около 71 минуты, заявив, что из-за обнаруженных летных характеристик «это может быть новый тип межконтинентальной баллистической ракеты». Ракета преодолела расстояние 1100 километров и достигла максимальной высоты 6000 км, согласно данным, приведенным Оники, который также подчеркнул, что она «намного выше», чем последний запуск МБР Пхеньяном в 2017 году. Южнокорейская армия также указала, что, по ее мнению, это была МБР, которая, в случае подтверждения, станет первым подобным испытанием с ноября того же года и подчеркнет готовность Пхеньяна разрабатывать новые виды оружия такого типа. Береговая охрана Японии анализирует, может ли ракета нанести какой-либо ущерб японским судам, которые вели промысел в этом районе, а исполнительная власть Японии созвала заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации. «Это серьезная угроза безопасности Японии, и поскольку о запуске не сообщалось, несмотря на то, что он упал в воды ИЭЗ, это крайне проблематичный и опасный акт для целостности кораблей или самолетов», — добавил японский заместитель министра, который также выразил «решительное осуждение» Токио. Это эссе знаменует собой окончание введенного режимом моратория на запуски МБР с целью сближения позиций в преддверии первого саммита, проведенного в 2018 году лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Северокорейский режим разработал на однопартийном съезде 2021 года пятилетний план модернизации вооружений, который стоит за нынешним массивом испытаний оружия (12 с начала года, рекордное число). ШЕФ аг-йк/Зад/Большой