Северная Корея запускает новый снаряд в Японское море

Сеул, 24 марта Северная Корея сегодня запустила «неопознанный снаряд» в Японское море (называемое Восточным морем в двух Кореях), как сообщает Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов (JCS). В кратком заявлении JCS, направленном журналистам, просто объясняется, что «Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в Восточное море», в то время как правительство Японии сообщило, что снаряд «кажется баллистической ракетой». Министерство обороны Японии пояснило, что запуск состоялся около 14.20 по местному времени (5:20 по Гринвичу) и что снаряд уже упал в воду за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии. С этим испытанием уже 12, рекордное число испытаний этого типа, проведенных в этом году Пхеньяном, который, по словам Вашингтона и Сеула, испытывает в своих новейших испытаниях технологию новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) под названием Hwasong-17, которая потенциально обладает большей дальностью полета и разрушительная сила. Этот новый выпуск был выпущен всего через три дня после того, как режим испытал систему залпового огня, запустив несколько снарядов в Желтое море (называемое Западным морем в обеих Кореях), и через неделю после неудачного запуска, очевидно, связанного с испытаниями Hwasong-17. С февраля северокорейская армия проводит испытания типа снаряда, типологию которого она не уточнила, из международного аэропорта Сунан в Пхеньяне, заявив, что она тестирует системы для запуска нового разведывательного спутника. Военная разведка Южной Кореи и США полагает, что Северная Корея вскоре проведет полное испытание Hwasong-17, замаскировав его под «космический запуск», как она это делала в прошлом. Северокорейский режим разработал на однопартийном съезде 2021 года пятилетний план модернизации вооружений, который стоит за текущей линией испытаний. В то же время она отклонила приглашения США к диалогу в то время, когда страна, которая все еще полностью закрыта пандемией, еще не вакцинировала ни одного из своих граждан, что делает крайне невозможным проведение личных дипломатических встреч на высоком уровне. ШЕФ Зад/анг/иг