НАТО предупреждает, что химическая атака в Украине изменит природный конфликт

Брюссель, 24 марта Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил в четверг, что российская химическая атака на Украину «сильно изменит характер» войны, которая ведется там, а также может затронуть соседние союзные страны, не желая вдаваться в вопрос о том, вызовет ли она оборонная реакция Североатлантического союза. «Я не буду спекулировать сверх того факта, что НАТО всегда готово защищать, защищать и реагировать на любой вид нападения на союзную страну», - сказал Столтенберг прессе по прибытии на внеочередной саммит лидеров альянса для решения кризиса на Украине. Столтенберг заявил, что спрашивает, будет ли НАТО рассматривать применение химического оружия на Украине как нападение на какого-либо члена организации. «Я не буду рассуждать, кроме следующего: любое применение химического оружия сильно изменит характер конфликта, явится вопиющим нарушением международного права и повлечет за собой широкомасштабные и тяжелые последствия». Норвежский политик добавил, что «серьезность применения химического оружия, конечно, еще более очевидна, зная, что существует риск заражения, поскольку эти химические вещества распространяются на большие районы и даже достигают территории НАТО». На этом саммите союзники надеются обратиться к дальнейшей поддержке Украины, включая предоставление оборудования для защиты от потенциальных химических, биологических или даже ядерных угроз. Североатлантический союз обеспокоен возможностью применения химического или биологического оружия на Украине в связи с «ложными утверждениями» Москвы о том, что Киев производит химическое оружие, что может служить «предлогом» для применения Россией такого оружия. Кроме того, в рамках немедленного ответа на вторжение России в Украину лидеры НАТО сегодня планируют одобрить объявление четырех новых многонациональных батальонов, которые будут размещены в Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии и присоединятся к батальонам, уже находящимся в Польше и странах Балтии с тех пор 2017. В долгосрочной перспективе Североатлантический союз также готовится пересмотреть свой потенциал сдерживания и обороны. Столтенберг также сказал, что «нужно сделать больше, и поэтому нам нужно больше инвестировать». «Появляется новое чувство срочности и я надеюсь, что лидеры согласятся ускорить инвестиции в оборону, чтобы выполнить наше обязательство инвестировать больше в оборону», - сказал он. Отвечая на вопрос о психическом здоровье президента России Владимира Путина, Столтенберг ответил, что президент совершил «большую ошибку, начав войну против независимого и суверенного государства». «Он недооценил силу украинского населения, мужество украинского населения и вооруженных сил и, следовательно, они также сталкиваются с гораздо большим сопротивлением, чем они ожидали», - сказал он. Несмотря на поддержку, которую союзники по НАТО оказывают Украине, генеральный секретарь подтвердил, что трансатлантическая организация не будет направлять войска или самолеты в бывшую советскую республику, потому что она «несет ответственность» за то, чтобы конфликт «не разрастался за пределы Украины». «Это причинит еще больше страданий, смертей и разрушений», - подчеркнул он, пояснив, что введение бесполетной зоны на Украину, к которой призывает Киев, будет означать «массированные атаки на российские системы ПВО в России, Беларуси и Украине, а также готовность сбивать российские самолеты». Что касается Китая, союзника России, который занимает неоднозначную позицию по военному конфликту, Столтенберг призвал Пекин «присоединиться к остальному миру в четком осуждении российского вторжения в Украину и не оказывать политическую поддержку и, конечно, материальную поддержку российскому вторжению в Украину». Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря закончился в сентябре, но война на Украине породила дебаты о том, сможет ли он дольше оставаться на своем посту. Политик заявил сегодня, что оставит решение о продлении срока полномочий тридцати союзникам. ШЕФ rja-кувшин/кошка/ах (фото) (видео)