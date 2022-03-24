Наташа де Кромбрюгге: Полиция продолжает поиски через два месяца после ее исчезновения

Через два месяца после ее исчезновения поиски бельгийской туристки Наташи де Кромбругге в долине Колка, провинция Кайллома, регион Арекипа, не прекратились, и она руководит 30 полицейскими, которые также разыскивают 14 летний подросток Кевин Рамос, который 25 января упал в воды реки Колка.

Полковник PNP Луис Пачеко, глава полицейского округа Арекипа, сообщил, что войска продолжают поиски, но в районах, которые ранее не посещались.

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На этой неделе спасательные группы отправились исследовать районы долины Колка, которые ранее не проверялись, сообщил чиновник, добавив, что работы продолжатся в ближайшие дни. Кроме того, он сообщил, что в ближайшие дни группа уголовных расследований будет переведена в долину Колка, поскольку они не исключают каких-либо гипотез.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НАТАШИ ДЕ КРОМБРЮГГЕ

Туристка Наташа де Кромбрюгге исчезла 24 января, покинув отель, где она останавливалась в районе Кабанаконде , с намерением совершить поездку по Колке.

Последними, кто видел Наташу де Кромбрюгге, были женщина, занимающаяся продажей люцерны для животных, и водитель грузовика в этом секторе. известный как Сан-Мигель-Пампа, в районе Кабанаконде. Оба показали, что они видели женщину со связанными волосами в черной одежде, что совпало с пропавшей женщиной.

Новости об исчезновении очень внимательно освещались средствами массовой информации Бельгии и других стран. В феврале родители туриста прибыли в Арекипу, чтобы помочь в поисках дочери, однако после нескольких дней поисков они вернулись в свою страну. Во время пребывания в Арекипе они поделились этим сообщением на местной радиостанции.

«Многим людям, которые мобилизуются и неустанно работают над поиском Наташи: гидам и официальной полиции и всем добровольцам, которые ищут ее в Кабанаконде и каньоне Колка, а также в Бельгии, где друзья Наташи провели расследования и принесли много полезного информация в полицию».

ПРОПАЖИ КЕВИНА РАМОСА

Подросток Кевин Рамос упал в воды реки Колка 25 января при обстоятельствах, являющихся предметом расследования. Семья сказала, что ребенок упал бы в текущие воды реки, это после того, как отправился на мост Чакапи в Янке, в Кайлломе, вместе с четырьмя другими людьми, которые будут его друзьями. Столкнувшись с этой ситуацией, они сами ищут приток, чтобы найти его тело.

Через несколько дней были найдены черные кроссовки, а младшего разыскивают на берегах, левом и правом берегах, но находка не увенчалась успехом.

«В реке много одежды. Мы нашли трусы, рубашки поло, футболки, водолазы, пальто, шлепанцы; но ни одного моего брата не было. Пока мы не увидели черный ботинок, это все», — сказал брат Кевина.

«Я хочу найти тело брата, это все, что я прошу, дать ему христианское погребение», - заключил он.

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