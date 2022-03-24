Нани Рома показывает, что это будет опухоль в мочевом пузыре

Барселона, 24 марта испанский гонщик Нани Рома, победитель ралли Дакар на автомобилях и мотоциклах, объявил в этот четверг в заявлении, что страдает от «поддающейся лечению и с хорошим прогнозом» опухолью мочевого пузыря. «Меня зовут Нани Рома, и я хочу сообщить вам, что у меня обнаружен рак, поддающийся лечению, с хорошим прогнозом. Я чувствую себя хорошо и воодушевлена, зная, что, столкнувшись со многими проблемами, теперь я должна сосредоточиться на самых важных из них», — объясняет пилот в Барселоне, который будет проходить курс химиотерапии в больнице Валь д'Хеброн. Согласно заявлению, 50-летний Рим обратился к врачу несколько дней назад, страдая от «необычных» болей в спине, прошел различные анализы, и именно тогда была обнаружена опухоль. «11 марта Нани Рома перенесла трансуретральную резекцию травмы мочевого пузыря в университетской больнице Dexeus в Барселоне. Хотя опухоль мочевого пузыря редко развивается у молодого здорового некурящего человека, результаты рентгенологических исследований и гистологических исследований подтвердили наличие опухолевого поражения», — объясняет доктор Хосе Плейсер. После постановки диагноза пилот из Фольгеролеса (Барселона) начнет лечение химиотерапией в больнице Валь д'Эброн в Барселоне. Врачи Джоан Карлес Гальсеран, специалист по онкологии, и Альберт Каррион, специалист по урологии, будут следить за заболеванием, которое, по словам Ромы, «необычно» для его «состояния и возраста». В любом случае пилот указывает, что диагноз медицинской бригады «хороший» и что после лечения, новой операции и восстановительного периода он надеется «вернуться на место» своего Хантера «более жаждущим, чем когда-либо». Водитель, который должен быть вне соревнований «один сезон», который все еще неопределен, вместе со своим тренером и врачами CAR de Sant Cugat разрабатывает план тренировок и питания, чтобы поддерживать силу и мотивацию в этот период бездействия. «К сожалению, жизнь иногда преподносит нам неприятные сюрпризы, но я знаю, что меня окружают лучшие родственники и друзья», — заключает Рома, который надеется поделиться «хорошими новостями очень скоро». ШЕФ ВМК/джад