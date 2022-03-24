Морена в CDMX потребовала от INE прекратить «преследование» Клаудии Шейнбаум

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se presentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La iniciativa fue expuesta por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el artista contemporánea Gabriel Orozco y la secretaria de Cultura federal Alejandra Fraustro. Se espera que la obra este finalizada para diciembre de 2023 y tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Томас Плиего Кальво, президент Национального движения возрождения (Морена) в столице страны, потребовал, чтобы Национальный избирательный институт (НИС) «прекратить преследование», в отношении главы правительства Мехико, Клаудия Шейнбаум, из-за различных столкновений, которые у нее были с телом в связи с консультацией по отзыву мандата.

Лидер партии вишни в CDMX обвинила избирательный орган в ограничении выражения мнений столичного президента, поскольку, согласно ее заявлениям, «существует противоречие в том, что она заказывает» из-за изменений в определении сферы охвата концепции правительственной пропаганды, с которым она уполномочила государственных должностных лиц рассказать о всенародном консультативном совещании, организованном президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (УБОД).

«НИС обязуется бойкотировать процесс аннулирования мандата. Следует помнить, что референдум состоится благодаря давлению со стороны гражданского общества и президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, потому что они этого не хотели», — заявил Плиего Кальво.

Томас Плиего Кальво выступил против НИС в защиту главы правительства CDMX (Фото: CDMX)

Он также указал, что действия НИС и Избирательного института Мехико (ИЭКМ) не являются беспристрастными, поскольку они стремятся заставить демократическое упражнение «провалиться». Однако Томас Плиего добавил, что в прошлом они призывали Партию национального действия (PAN) напасть на главу исполнительной власти в своих местах: «Лопес Обрадор представляет опасность для Мексики» на президентских выборах 2006 года, и, согласно их заявлениям, они «решили заткнуться».

«INE и IECM не распространяют, не отчитываются, не звонят и никому не разрешают это делать, потому что они привержены провалу референдума. INE очень бесстыден», - заявил председатель партии вишни в CDMX.

Недавно глава правительства вновь потребовал, чтобы она удаляла посты из своих социальных сетей в рамках мер предосторожности против нее за проведение правительственной пропаганды в период запрета на выборы в связи с аннулированием мандата.

Консультация по аннулированию мандата запланирована на 10 апреля (Фото: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Через свой официальный аккаунт в Twitter столичный президент прокомментировала, что будет соблюдать наложенные на нее меры; однако она указала, что вновь оспорит постановление, которое она сочла «частичным и чрезмерным».

«Сегодня я получил новую работу от @INEMexico, которая заставила удалить посты в социальных сетях, которые они считают пропагандой. Я перехожу к загрузке сетей, но мы собираемся бросить вызов, поскольку считаем это частичным и чрезмерным. Еще раз», — написал Шейнбаум в социальных сетях во вторник, 22 марта. Вместе со своими заявлениями он поделился копией письма, направленного ему избирательным органом, в котором можно было прочитать, что его обвиняют в несоблюдении ранее принятых мер предосторожности.

Следует отметить, что 18 марта Комиссия по жалобам и жалобам НИС применила новые меры предосторожности за нарушения параметров правительственной пропаганды и ненадлежащее продвижение отмены мандата.

НИС приказал AMLO удалить свою утреннюю конференцию во время инаугурации AIFA (Фото: Президентство)

Во время онлайн-сессии советники по выборам пояснили, что, несмотря на «указ», ни Специализированная палата избирательного трибунала судебной власти Федерации (TEPJF), ни Верховный суд нации (SCJN) пока не решили, будут ли новые меры применяться в текущем избирательный процесс, поэтому институт продолжает действовать в соответствии с действующим законодательством.

Глава правительства был не единственным, кто получил меры предосторожности, поскольку Комиссия НИС приказала Лопесу Обрадору отозвать пресс-конференцию, устроенную в Международном аэропорту им. Фелипе Анхелеса (AIFA), а также любые материалы, распространяющие информацию об открытии и работе последнего.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: