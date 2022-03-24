Мун заявил, что запуск в Северной Корее нарушает мораторий, введенный в 2018 году

Сеул, 24 марта Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сегодня осудил запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), заявив, что эта акция положит конец мораторию на такие испытания, который Пхеньян сам ввел в 2018 году. Во время заседания Совета национальной безопасности (СНБ), которое он возглавлял после запуска, Мун «решительно осудил» испытание, заявив, что оно заканчивает вышеупомянутое «обещание, которое председатель Комиссии по государственным делам Ким Чен Ын дал международному сообществу», говорится в заявлении президента офис. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил мораторий на сближение позиций в преддверии первого саммита, проведенного в июне 2018 года им и тогдашним президентом США Дональдом Трампом. В другом заявлении Совета национальной безопасности говорится, что действия Северной Кореи представляют собой «серьезный вызов надеждам корейского народа на мир и денуклеаризацию на полуострове, требованиям международного сообщества и усилиям вовлеченных стран, ищущих дипломатическое решение». Помимо отмены моратория, СНБ считает этот судебный процесс, первый в своем роде с ноября 2017 года, «серьезной угрозой для региона и международного сообщества» и «явно нарушает резолюции Совета Безопасности ООН». Текст гарантирует, что Сеул «примет необходимые контрмеры, сотрудничая с заинтересованными странами и международным сообществом на основе тесного сотрудничества между Республикой Корея (официальное название Южной Кореи) и США». Северокорейский режим разработал на однопартийном съезде 2021 года пятилетний план модернизации вооружений, который отстает от нынешнего диапазона испытаний оружия (12 с начала года, рекордное число). В свою очередь, после провала переговоров с США в 2019 году она отклонила приглашения США к диалогу в то время, когда страна все еще полностью закрыта пандемией, не вакцинировав ни одного из своих граждан, что делает невозможным проведение личных дипломатических встреч на высоком уровне. ШЕФ Зад/МЖ