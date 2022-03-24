По мнению НПО, приход военных к власти в Венесуэле — это «катастрофа»

Каракас, 23 марта Венесуэльская неправительственная организация Social Watch заверила в среду, что участие должностных лиц Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) в случаях власти в их стране означало «катастрофу» и представляет собой сбой в контроле государства за последние 20 лет. лет. «Эти 20 лет первых двух десятилетий XXI века являются наглядной демонстрацией неспособности военных контролировать государство и их активного участия в национальном развитии, как это предусмотрено в статье 328 Конституции», - говорится в пресс-релизе организации, в котором они представили свой доклад о FANB и ее участии в политике. НПО заявила, что находящиеся у власти венесуэльские военные «имели в виду» «катастрофу» и что они «подвергли» общество «мученической смерти». В этой связи он пояснил, что часть гуманитарной и политической катастрофы, которую переживает Венесуэла, берет свое начало в применении статьи 328 Конституции, «(которая), с одной стороны, активно включает военные в национальное развитие (...), а с другой стороны, это отменяет парламентское разрешение на повышение в армии, которое стало зависеть от воли президента». С другой стороны, Social Watch пояснила, что в сценарии политического перехода в Венесуэле «важно» предложить «всеобъемлющую реорганизацию военного учреждения одновременно с перестройкой других жизненно важных для страны секторов, таких как здравоохранение, образование и декомпозицию других жизненно важных для страны секторов, таких как здравоохранение, образование и национализация экономики». Он отметил, что в поисках варианта выхода из венесуэльского кризиса «выражается озабоченность и озабоченность тем, что военные будут частью мирного урегулирования путем переговоров». Однако он осудил, что в Венесуэле «около 130 военных заключенных по политическим причинам и массовым дезертирствам», что «делает любой тип сближения или конкретных переговоров между военными или их сектором с оппозицией неосуществимым». ШЕФ ксм/гкс/кфа