По оценкам Microsoft, к 2025 году будет 3,5 миллиона вакансий в сфере кибербезопасности

Вашингтон, 23 марта, американский гигант программного обеспечения Microsoft опубликовал в среду исследование, в котором, по оценкам, к 2025 году в мире будет 3,5 миллиона вакантных рабочих мест в сфере кибербезопасности, что на 350 процентов больше, чем за восемь лет. Фирма Redmond (штат Вашингтон, США) отметила, что в настоящее время на рынке труда недостаточно людей, обладающих навыками кибербезопасности, необходимыми для заполнения вакантных должностей, и эта проблема с годами станет еще более усугубляться. Среди основных опасностей в отчете упоминаются сбои в цепочке поставок и атаки «программ-вымогателей» или цифровые платежи с целью получения выкупа, а также заверяется, что киберпреступники стали очень изощренными и диверсифицированными. Пытаясь закрыть этот разрыв в рабочей силе, Microsoft уже объявила в октябре прошлого года о кампании по поощрению приобретения навыков кибербезопасности в США, которая теперь будет распространяться еще на 23 страны. Среди новых стран — Бразилия, Колумбия, Мексика, Германия, Франция, Италия, Израиль и Япония. «Как и в случае с нашей программой в США, одна из наших целей заключается в том, чтобы традиционно изолированные группы населения имели возможность работать в сфере кибербезопасности, включая женщин», — заявили в компании. В конкретном случае Колумбии фирма Редмонда поддержит правительственную инициативу по наращиванию национального потенциала в области кибербезопасности, включая реализацию программ профессиональной подготовки в таких областях, как цифровая безопасность, информационная безопасность, кибербезопасность и критически важная инфраструктура. С этой целью она будет сотрудничать с Национальной службой обучения (SENA), колумбийским государственным учреждением, которое предлагает бесплатное профессиональное обучение миллионам колумбийцев; с Андским университетом, крупным частным университетом Колумбии; и с местными неправительственными организациями. ШЕФ

дуга