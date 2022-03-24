Мехико, 23 марта Мексика получила почти 70 миллионов долларов от гватемальского туризма в 2021 году, помимо страны, 62 395 туристов прибыли по воздуху, из центральноамериканской нации, 62 395 туристов, сообщил в среду глава Министерства туризма Мигель Торруко. В заявлении чиновник указал, что в 2021 году на путешественников из Гватемалы пришлось «туристические расходы в размере 69,99 миллиона долларов» в Мексике, что на 81,5% больше по сравнению с тем, что было собрано в 2020 году. Цифра была предложена Торруко во время встречи с послом Мексики в Гватемале Ромео Руисом Арменто, которая была предоставлена с целью «обсуждения стратегий увеличения туристического обмена между братскими странами, Мексикой и Гватемалой». На встрече было отмечено, что более 62 395 туристов, прибывших самолетом из Гватемалы, увеличились на 60,5% по сравнению с теми, кто прибыл в 2020 году. Эта цифра поставила Гватемалу на 19-е место в рейтинге стран, посещающих Мексику. С другой стороны, Торруко сказал, что, согласно Официальному руководству авиакомпаний (OAG), на 2022 год запланировано 370 627 авиамест из Гватемалы в Мексику, что на 117% больше, чем в 2021 году, когда было запланировано 170 799 мест. Он напомнил, что основными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы между Мексикой и Гватемалой в 2021 году, были Aeromexico, Volaris и Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG Airlines), на которые вместе приходилось 97% поставок с января по декабрь 2021 года. Чиновник сообщил, что до пандемии, в 2019 году, из Гватемалы по воздуху прибыло 160 166 туристов, но в 2020 году произошло снижение на 75,7%. Что касается туристических расходов, то гватемальский туризм составил 160,38 миллиона долларов для Мексики в 2019 году, но к 2020 году он снизился на 76%, сказал Торруко. В начале февраля был открыт маршрут Канкун-Флорес, Гватемала, воздушное сообщение для укрепления коммуникационных мостов мира майя. ШЕФ jmrg/иа/копия (фото)