Мексика добавила 158 новых смертей и 4251 новый случай от covid-19

Мехико, 23 марта Мексика сообщила в эту среду о 158 новых смертельных случаях и 4251 инфекции от COVID-19, что составило 5 640 305 случаев и в общей сложности насчитывает 322 277 смертей, сообщило Министерство здравоохранения. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Мексика занимает двадцатое место в мире по количеству подтвержденных инфекций и занимает пятое место по количеству смертей от этой причины после США, Бразилии, Индии и России. 10 февраля страна сообщила о 927 смертельных случаях, что является самым высоким показателем во время текущей четвертой волны, обусловленным вариантом омикрон с декабря. Органы здравоохранения признают, что на основании свидетельств о смерти в стране может быть зарегистрировано 460 000 смертей, и, по оценкам, в Мексике фактически накапливается 5 918 220 случаев инфицирования. Из подтвержденных инфекций зарегистрировано 11 222 активных случая заболевания, симптомы которых проявились в течение последних 14 дней и составляют 0,2 процента от общего числа. Кроме того, с начала пандемии выздоровели 4 937 642 человека. Средняя заполняемость общих коек в мексиканских больницах составляет 8 процентов, а в отделениях интенсивной терапии - 5 процентов с тенденцией к снижению. Во вторник Уго Лопес Гателл, заместитель министра по профилактике и укреплению здоровья, заявил, что пандемия covid-19 в Мексике находится на самом низком уровне с начала чрезвычайной ситуации в области здравоохранения два года назад. «Все показатели находятся на самых низких уровнях с начала пандемии», — заявил чиновник в ходе утренней пресс-конференции из Национального дворца. Заместитель министра сообщил, что они уже добавили восемь недель подряд сокращения пандемии covid-19. ПЛАН ВАКЦИНАЦИИ Власти также указали, что в рамках программы вакцинации было введено более 189,08 миллиона доз, что в общей сложности 197 446 за последний день. Правительство Мексики заявляет, что это десятая страна, которая применила наибольшее количество доз в абсолютных цифрах. Из 126 миллионов жителей 85,53 миллиона мексиканцев получили хотя бы одну дозу вакцины, причем 90% населения в возрасте 18 лет и старше получили хотя бы одну заявку. Между тем, 79,56 миллиона человек завершили график вакцинации. С конца декабря 2020 года в Мексику поступило 224,35 миллиона доз вакцин Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna из США; британская вакцина AstraZeneca, российская вакцина Sputnik V и китайские Cansino и Sinovac. ШЕФ jmrg/иа/копия (фото)