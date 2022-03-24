Матиас Новоа с Infobae: дебют на Televisa, роль в «La Herencia» и как его нашла актерская игра

Матиас Новоа - чилийская модель и актер, который живет в Мексике с 2007 года, хотя он участвовал в других проектах, таких как El señor de los cielos и реалити-шоу La Isla; это будет теленовелла La Herencia : наследие любви, которое знаменует его дебют в качестве главного героя и его первое участие с Televisa.

Постановка Хуана Осорио выйдет в следующий четверг, 28 марта, в 20:30 вечера на канале Las Estrellas, перед его приходом на телевидение актер Матиас Новоа объяснил Infobae Mexico, что чувствует себя очень нервным, потому что знает, что на нем лежит большая ответственность, когда играя Хуана дель Монте, своего персонажа.

В беседе с этим СМИ Новоа объяснил, что сначала он чувствовал себя отвергнутым своим персонажем, и ему было трудно адаптироваться к роли президента международной компании по производству авокадо.

«Он совершенно не похож на меня, сначала я его немного отверг, потому что он сказал «Нет, но подожди тебя», он супер правильный человек, супер традиционный, он говорит определенным образом, и все это работа, которая была достигнута каждую неделю, первые были очень сложными, четыре месяца спустя записывает персонажа, который у меня уже есть, он уже мой, но это был довольно сложный процесс», - поделился он с Infobae Mexico.

La Herencia выйдет 28 марта (Фото: Instagram/ @laherencia_tv)

Следует отметить, что сюжет La Herencia вращается вокруг группы братьев, которые терпят смерть отца и получают наследство, что начинает вызывать проблемы с появлением Сары на ранчо, загадочной сестры, которую играет Мишель Рено.

В истории этой мелодрамы у Сары и Хуана дель Монте завязывается роман, следует отметить, что в разговоре с Infobae Mexico Матиас Новоа уточнил, что все дети Дона Севериано являются приемными детьми.

Когда этот медиум спросил Матиаса, каково его восприятие мыльных опер, модель объяснила, что они ему нравятся, но не следовали им верно:

«Актерская игра нашла меня, не то, что я видел их и сказал: «Я хочу делать мыльные оперы», но сначала начался мой актерский процесс, а затем пришел «Я собираюсь начать делать мыльные оперы», потом я понял, что считаю себя кем-то очень чувствительным», - объяснил он Infobae Mexico.

Хуан дель Монте — предприниматель (Фото: Instagram/ @laherencia_tv)

С другой стороны, он отметил, что тип романтики, который его персонаж преследует с Мишель Рено, является одним из его любимых: «Мне нравятся любовные истории, об этих запретных любовах; мне стала нравиться эта волна «Я хочу сыграть главного героя, который борется за любовь», и она трогала меня несколько раз уже», — сказал он.

Тема этой теленовеллы называется La Malagueña и исполняется Анхелой Агилар. В связи с этим Новоа объяснил этому медиуму, что песня придает ей китайскую шкуру, потому что «она очень специфична для того, что должно быть La herencia; особенно об истории любви Хуана и Сары», пояснил он, дав понять, что вступительная песня очень соответствует ну к мелодраме.

По словам актера El Señor de los cielos, в песне говорится о внешности, и именно визуальный язык мыльной оперы, как правило, фокусируется на тех двух персонажах, которые «всегда смотрят друг на друга, мы всегда играем с ним, любим препятствия».

Он также поделился, что работать с Мишель Рено было для него чрезвычайно легко, потому что они уже сыграли пару в фильме, поэтому у них уже есть уверенность, чтобы дать советы о сценах: «Он очень облегченный и очень профессиональный человек», - сказал он.

Новоа рада снова выступить вместе с Рено (Фото: Instagram/ @laherencia_tv)

Другие актеры, входящие в актерский состав La Herencia, - Даниэль Эльбиттар, Эммануэль Паломарес, Хуан Пабло Хиль и Маурисио Энао; с которыми Матиас Новоа уже сформировал братство вне своих ролей, потому что в самые трудные дни смех на форуме скрашивает их дни.

«Мы как братья на сцене и снаружи тоже, нам очень понравились записи, так приятно встретиться с преданными и студийными коллегами», - сказал он Infobae Mexico.

Лошадь Матиаса зовут Куэрво (Фото: Instagram/ @laherencia_tv)

Матиас описал эту мыльную оперу как контраст между деревенской жизнью и трудным обращением с мексиканским зеленым золотом, то есть авокадо. Он даже отметил, что бизнес этой мелодрамы тесно связан с тем, что на самом деле представляют компании, экспортирующие этот фрукт.

В дополнение к трудностям, с которыми он столкнулся, чтобы примириться со своим характером, Матиас прошел обучение, чтобы потрясающе кататься на Куэрво, лошади, с которой ему приходилось работать в La Herencia, и с которой он полностью согласился:

«Мы получили подготовку, я воссоединился с этими красивыми, внушительными, но в то же время благородными животными; поскольку эти братья выросли в поле, должно быть видно, что они очень хорошо катаются с детства», - сказал он Infobae Mexico.

Для того, чтобы соединиться со своим характером, Матиас должен был понять его и отпустить суждения о разногласиях, которые у него были о Хуане дель Монте; «Я делал персонажей, которые имели немного меня, я вывел самую «темную» сторону и на этот раз я не имел к нему никакого отношения», - сказал он. Поэтому он снова и снова изучал либретто, «чтобы понять, откуда он говорит».

(Фото: инстаграм/ @laherencia_tv)

«Мне впервые пришлось играть персонажа, который не похож на меня, начиная с физической части, как он одевается, как он расчесывает волосы, как он движется в этом деловом мире, потому что он президент самой важной компании в стране и управляет большими деньгами, но в то же время эта человеческая часть его, имеет большое сердце, является лидером». упомянутый Infobae Мексика.

Чтобы адаптироваться, он также заручился помощью продюсера Хуана Осорио, который, по словам Новоа, «играет со всей вселенной» при реализации проекта, поскольку даже дает им советы.

Матиас Новоа поделился, что, чтобы войти в своего персонажа, он обычно изолируется от шума и движения на съемочной площадке, особенно в самых важных сценах, потому что они записывают от 25 до 30 выстрелов, и ему нужно быть очень сосредоточенным.

Новоа обычно изолирует себя, чтобы войти в образ (Фото: Courtesy)

Как профессионал, Матиас Новоа очень строг и самокритичен, потому что объяснил, что в тот день, когда он полностью удовлетворен своей интерпретацией, его актерская работа застопорится. «Я требую себя таким образом, чтобы отдавать 200 процентов», - раскрыл он этому СМИ.

Что ему больше всего нравится в актерской игре, так это носить чужую одежду и жить своей жизнью, однако ему обычно не нравится видеть себя на экране.

«Я много критикую себя, вы никогда не будете довольны тем, что видите, я никогда не говорил: «Эта сцена была впечатляющей, я бы больше ничего не сделал», - сказал он Infobae Mexico. Он также поделился, что всегда стремится улучшить свои следующие записи и он никогда не «прибивает», глядя на свои проекты, как только он уже нашел, как он должен был действовать.

Наконец, он поделился, что хотел бы оставить наследство так же, как и то, которое оставил ему дед, то есть любитель музыки, вина и любви к животным, потому что для Матиаса такое наследие важнее, чем денежное.

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