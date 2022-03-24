Человек, штурмовавший Капитолий США, проводит вечеринку перед тем, как «сесть в тюрьму»

Майами, 24 марта Адам Джонсон, чей образ разошелся по миру, когда во время штурма Капитолия США он позировал с лекцией спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, организует вечеринку перед входом в тюрьму, чтобы отбыть свой 75-дневный тюремный срок. «Приходите и помогите мне отпраздновать мою последнюю пятницу свободы, прежде чем я сяду в тюрьму за самое прискорбное обвинение в истории», - говорит Джонсон в своем звонке в Facebook, собранном в этот четверг местными СМИ. Вечеринка запланирована на 1 апреля в Брадентоне, штат Флорида, который претендует на звание «тропического рая», с лодочными причалами и площадкой для пляжного волейбола. Фотография улыбающегося Джонсона стала одной из самых опубликованных среди всех, сделанных во время событий 6 января 2021 года, когда сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий в результате событий, в результате которых погибли пять человек. Мужчина был арестован через несколько дней и освобожден под залог, обвинен в проникновении или пребывании в здании с ограниченным доступом без законных полномочий, краже государственного имущества, а также насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Джонсон, кажется, относится к этому с юмором и на вопрос с хитрым вопросом в том же звонке о том, является ли рекомендуемый наряд оранжевым или черно-белым полосатым комбинезоном, распространенным в тюрьмах США, сторонник Трампа делает ставку на второй вариант, потому что он «лучше сочетается с моим типом кожи». «Если это ваша первая тюремная вечеринка и вы задаетесь вопросом, что принести, ножи, файлы и телефонные карточки всегда ценятся», - сказал он в другой рекомендации партии. На собрании, которое было классифицировано как открытое для общественности, только 32 человека подтвердили свое участие, а 34 других заинтересовались. В ноябре прошлого года Джонсон достиг соглашения с прокурорами и признал себя виновным по одному пункту обвинения в первом приписываемом ему правонарушении. В качестве наказания этот житель Флориды и отец пятерых детей также должен будет отбыть 200 часов общественных работ и заплатить штраф. ШЕФ абм/лк/лл